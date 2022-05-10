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台南快疫通LINE客服機器人上線 防疫QA即時回應不必等

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
手機操作畫面示意圖。圖／台南市研考會提供
手機操作畫面示意圖。圖／台南市研考會提供

民眾防疫問題諮詢數量大增，台南市政府今天開設「台南快疫通」LINE@官方帳號，呼籲市民和各職場防疫長都加入此官方帳號，一般市民朋友加入「台南快疫通」LINE@官方帳號可及時問答獲得資訊。

市長黃偉哲表示，因應疫情，除原有的1999市民服務專線和台南防疫專線06-2880180以外，市府針對「確診者」增設「健康照護」專線06-2880115、「生活關懷」專線06-3901551；為擴大服務量能，增設「台南快疫通」LINE@官方帳號，民眾可以透過LINE ID (@vaccine_tainan)或以手機點擊連結（ https://p.tainan.gov.tw/u/ygb0 ）加入好友，即可和機器人以文字進行問答。

衛生局長許以霖說明，「台南快疫通」LINE@官方帳號除可回答民眾問題，也將做為市府宣傳相關防疫政策給各機關組織的窗口管道，今日將同步發函給全市公司行號和單位組織，邀請各職場防疫長加入，方便防疫政策異動時，能透過LINE推播方式及時且快速傳達。

研考會主委戴偉峻指出，「台南快疫通」LINE@官方帳號是透過近10萬市民追蹤的「台南打疫苗」LINE@官方帳號轉型而來，考量使用者體驗回饋，目前「台南打疫苗」已從1月底起改為網頁版服務，現提供全市37區超過300家醫療院所COVID-19疫苗接種預約，不影響民眾疫苗預約權益。

台南市府之前已針對「確診者」推出「臺南共照雲」LINE@平台，若市民確診，除會收到疾管署傳送的「確診個案自主回報疫調系統」手機簡訊，另也會收到內有「臺南共照雲」連結的簡訊，衛生局提醒確診市民在收到2則簡訊後，務必點選網址並儘速回填相關資料，加速疫調及居家照護派案等作業流程。

請一般民眾及職場防疫長加入台南快疫通Line@、確診民眾加入台南共照雲Line@。圖／台南市研考會提供
請一般民眾及職場防疫長加入台南快疫通Line@、確診民眾加入台南共照雲Line@。圖／台南市研考會提供
加入台南快疫通Line@客服機器人。圖／台南市研考會提供
加入台南快疫通Line@客服機器人。圖／台南市研考會提供
台南快疫通Line@提供整合式服務選單 供民眾快速操作圖／台南市研考會提供
台南快疫通Line@提供整合式服務選單 供民眾快速操作圖／台南市研考會提供

台南 LINE 疫苗

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