台南快疫通LINE客服機器人上線 防疫QA即時回應不必等

民眾防疫問題諮詢數量大增，台南市政府今天開設「台南快疫通」LINE@官方帳號，呼籲市民和各職場防疫長都加入此官方帳號，一般市民朋友加入「台南快疫通」LINE@官方帳號可及時問答獲得資訊。

市長黃偉哲表示，因應疫情，除原有的1999市民服務專線和台南防疫專線06-2880180以外，市府針對「確診者」增設「健康照護」專線06-2880115、「生活關懷」專線06-3901551；為擴大服務量能，增設「台南快疫通」LINE@官方帳號，民眾可以透過LINE ID (@vaccine_tainan)或以手機點擊連結（ https://p.tainan.gov.tw/u/ygb0 ）加入好友，即可和機器人以文字進行問答。

衛生局長許以霖說明，「台南快疫通」LINE@官方帳號除可回答民眾問題，也將做為市府宣傳相關防疫政策給各機關組織的窗口管道，今日將同步發函給全市公司行號和單位組織，邀請各職場防疫長加入，方便防疫政策異動時，能透過LINE推播方式及時且快速傳達。

研考會主委戴偉峻指出，「台南快疫通」LINE@官方帳號是透過近10萬市民追蹤的「台南打疫苗」LINE@官方帳號轉型而來，考量使用者體驗回饋，目前「台南打疫苗」已從1月底起改為網頁版服務，現提供全市37區超過300家醫療院所COVID-19疫苗接種預約，不影響民眾疫苗預約權益。