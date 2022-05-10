台南市完成全台首例為藥癮治療者到宅送上美沙冬藥物

有藥癮使用美沙冬藥物治療者，一旦居家隔離，該怎麼辦？特別是美沙冬藥物不像是一般藥物，在居隔期間可以由他人代領，台南市衛生局最近就向衛福請申請專案服務，完成全台首例替藥癮者送美沙冬到府，讓藥癮者可以居家隔離又不中斷戒癮治療。

台南市衛生局表示，目前正接受美沙冬治療的患者「阿興」，因與COVID-19確診者有所接觸，被匡列居家隔離。因美沙冬為管制藥品，須由領有管制藥品登記證才能提供美沙冬藥品，經藥師調劑劑量，由專業的醫事人員執行給藥及確認服藥後離開，無法由他人或家屬代為領藥，讓阿興在知道自己要居隔後非常焦慮。

衛生局表示，為使阿興可以持續接受治療，經衛生福利部同意台南市提供藥癮外展服務，啟動首例送藥到府服務，由玉井區衛生所醫師及藥師，穿備防護衣具及完備防疫措施，執行到宅執給藥，順利讓阿興在居家隔離期間戒癮治療不中斷。

衛生局指出，自96年成立「美沙冬替代治療外展服務點」，台南市為全國率先執行替代治療的縣市，提供美沙冬替代治療服務，已經15年。而美沙冬是一種合成類鴉片藥物，屬於第二級管制藥品，需由專業醫師評估，讓藥癮者以口服方式服用，醫療上可以被用來替代海洛因使用者所產生的戒斷症狀，其藥效時間比海洛因長，劑量足夠一天只需服用一次。

衛生局表示，台南市共設置8家衛星美沙冬給藥點，分別為東山區、鹽水區、官田區、玉井區、佳里區、七股區、將軍區及關廟區之衛生所，另有7家藥癮戒治醫療機構，亦可提供美沙冬外展方式戒癮醫療給藥服務，民眾有任何毒品相關問題，歡迎撥打24小時免付費戒毒諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我），或加入台南市政府毒品危害防制中心LINE@官方網站（ID搜尋：@0800770885tainan）及分享臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/antidrug.tainan ，並訂閱最新反毒資訊及了解相關活動。