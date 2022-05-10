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台南金鑽鳯梨正盛產 市府今媒合電商平台聯手推出促銷
台南鳯梨正值盛產，市政府今天媒合電商平台，聯手推出「台南金鑽鳳梨」產品，在愛上新鮮、Gomaji、Momo購物網、Frida購物、蝦皮商城等平台販售。主打「台南鳳梨在日照充足，排水良好的向陽山坡地，加上PH偏酸的紅砂土地理環境優勢，造就「肉質細緻、糖酸比佳且充滿酸甜清香風味絕佳果實，好吃不咬嘴」。
市長黃偉哲表示，台南農產品質好，多家電商平台選用上架，將新鮮農產品直送到消費者手上，正是時下最貼近民生的新生活購物型態，透過網路通路帶動宅經濟，在疫情之下更加便利，也非常快速。
農業局農產行銷科長陳崇彝表示，去年電商平台連續半年上架台南農特產品，創下2千多萬銷售佳績，廣獲消費者支持與好評，今年市府再度出擊媒合上架，除了台南金鑽鳳梨，也將陸續上架新鮮芒果、芒果冰棒並結合各區特色研發新產品上架，讓全國各地民眾都可以輕鬆上網購買。
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