台南金鑽鳯梨正盛產 市府今媒合電商平台聯手推出促銷

台南鳯梨正值盛產，市政府今天媒合電商平台，聯手推出「台南金鑽鳳梨」產品，在愛上新鮮、Gomaji、Momo購物網、Frida購物、蝦皮商城等平台販售。主打「台南鳳梨在日照充足，排水良好的向陽山坡地，加上PH偏酸的紅砂土地理環境優勢，造就「肉質細緻、糖酸比佳且充滿酸甜清香風味絕佳果實，好吃不咬嘴」。

市長黃偉哲表示，台南農產品質好，多家電商平台選用上架，將新鮮農產品直送到消費者手上，正是時下最貼近民生的新生活購物型態，透過網路通路帶動宅經濟，在疫情之下更加便利，也非常快速。