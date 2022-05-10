台南祭出打疫苗送快篩試劑 長者接種意願提升

65歲以上長者施打COVID-19疫苗意願不高，坊間快篩試劑卻搶破頭，台南市昨天祭出打疫苗送2劑快篩試劑後，果然提高長者接種意願，連樂團五月天主唱阿信都轉發這則訊息。

台南市政府昨天宣布65歲以上長者接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可獲贈2劑家用快篩試劑，接種疫苗不限接種廠牌及劑次，可於完成接種後3天內（不含假日）持接種紀錄卡於衛生所上班時段領取。

市府這項措施引起廣泛討論，被網友大讚「比衛生紙和摺凳還強大的終極武器出現了」、「應推廣到全國」。

台南市政府衛生局人員告訴中央社記者，初步來看，打疫苗送快篩試劑的策略似乎奏效，今天中午前果然有較多長者願意踏出家門打疫苗，不僅降低染疫風險，還不用排隊就能拿到免費的快篩試劑。

不過，打疫苗送快篩試劑是否可以大幅提升長者接種疫苗的意願，衛生局人員說，目前一時還看不出來，但長者較踴躍打疫苗倒是真的，衛生局預測將隨著時間更加明顯。

台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪表示，市府4月下旬開始規劃打疫苗送快篩試劑措施，當時大家打疫苗意願不高，採購的快篩試劑也沒到，但市府採購20萬劑快篩試劑上週起陸續交貨，市府才決定以快篩試劑作為誘因，鼓勵65歲以上長者打疫苗。

黃偉哲說，65歲以上長者是COVID-19的高致命群及轉成中重症的危險族群，但市府推出打疫苗送快篩試劑後，想不到在網路、民間反應相當好，他相信應可有效提升高年齡層的疫苗接種率。