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王波濤大手筆捐6千萬 嘉惠南市中低收入1千多名學子

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
王波濤捐助南市中低收入戶學生獎助學金，嘉惠1千多名學子，每人5000元今天發放。圖／社會局提供
王波濤捐助南市中低收入戶學生獎助學金，嘉惠1千多名學子，每人5000元今天發放。圖／社會局提供

振翔紡織股份有限公司暨永興呢羢有限公司董事長王波濤先生事業有成，捐贈台南市政府6000萬元，協助經濟弱勢家庭，市長黃偉哲責成社會局規劃「王波濤先生捐助台南市中低收入戶學生獎助學金計畫」，今年度起開辦，今天由社會局直接匯款予核定通過之申請人，每名發放5000元。

社會局5月初完成今年度申請案之核定，針對本市列冊中低收入戶25歲以下就讀高中職以上之在學生發放獎助學金，預計為期6年。

社會局表示，這項獎助學金計畫申請案符合申請資格者經初審合格後，為避免資源重複，並以未領有前一學年度台南市中等以上學校清寒優秀學生獎學金或社會局辦理脫貧計畫-展翅高飛方案成績優異獎助學金者。

全市計有1547件申請案，核定通過計1335件，核定結果已由37區公所陸續函覆各申請人，不及於入帳日(5月10日)前函覆者，公所也會先以電話通知。

黃偉哲表示，感謝王波濤董事長在事業有成後不忘提攜後輩，熱心公益，因主要用在幫助弱勢家庭，爰冀望申請人或家長將該筆獎助學金用於學雜費等就學費用；今年度為辦理奬助學金計畫第1年，社會局會持續加強宣導獎助學金申請訊息，讓更多的學子或家長知道該項民間資源，也呼籲符合資格的學生盡早送出申請。

台南 弱勢家庭 低收入戶

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