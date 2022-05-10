快訊

職人經紀幫操盤 「最美博士」聊性事一砲而紅

防疫神單爆出承保理賠爭議 防疫保單之亂從何而來？

菲律賓總統大選：小馬可仕狂勝嚇死自由派？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市防疫包被指陽春 議員盼增血氧機 衛生局：可另借

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市議員黃思婷認為，防疫包應納入血氧機。記者林伯驊／攝影
嘉義市議員黃思婷認為，防疫包應納入血氧機。記者林伯驊／攝影

台中市發放「居家照護關懷包」納入血氧機，嘉義市議員黃思婷今質詢說，嘉市確診者的防疫包內容幾乎沒更新過，僅垃圾袋、衛生紙、消毒水、口罩等，非常陽春，也有民眾反映沒第一時間送到；衛生局表示，備200台血氧機可借用，市長黃敏惠說，有需求可再討論，會把防疫工作做好。

衛生局長廖育瑋於議會後受訪說，不一定每名確診者都需血氧機，專責醫院會關心居家照護者，若醫生評估有需求，衛生所會另外借用，市府現有的血氧機為中央先前配發，價值1台2000多元。

黃思婷指出，嘉市防疫包有垃圾袋、毛巾、消毒水、乾洗手、體溫計、衛生紙、14片口罩、安心五字訣安撫情緒等，而居隔者則只收到3劑快篩試劑，反觀台中，有血氧機、快篩劑、體溫計、乾糧、口罩、還有通報流程的說明，足以讓在家突然不舒服，可即時通報快速就醫。

「需要真正可以用到的東西！」黃思婷認為，防疫包比陽春麵還陽春，體溫計也是她之前質詢建議後才放入，現確診者多在家，民生用品例如衛生紙可拿掉，較需要是血氧機、消毒水、體溫計、就醫指引。

廖育瑋答詢說，防疫包目前以家戶為單位發送，增加「防疫關懷手冊」，居隔者原本也領1個防疫包，因改「3+4」後，較需要的是快篩劑，才改為只發快篩劑。

黃思婷另指出，有一家5口爸爸確診後，媽媽在第4天也快篩陽性，但1個小一、2個幼兒園小孩要顧，致電衛生局盼防疫專車接送，得到答覆是人手不足，她自己開車去PCR，陽性後想開藥，衛生局也沒消息，只好靠丈夫視訊診療，一併領藥，覺得處理速度過慢，防疫包也遲送。

黃敏惠說，第一線人員真的辛苦，市府仍會隨時檢討、全力以赴，如果無法一一到位，也希望市民共同攜手合作，血氧機等若有不足或真的有需要，可以再討論。

廖育瑋解釋，確診者採檢結果出爐，上傳法定傳染病系統後，市府得知身分，要再透過其他系統調閱資料，並打包防疫包，會盡快在接獲法傳系統資料的隔天發送，而截至昨天嘉市居隔者2748人，幾乎是嘉縣3倍，人數不少。

嘉義市長黃敏惠（右）先前指出市府備有血氧機。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）先前指出市府備有血氧機。圖／嘉義市政府提供
嘉義市議員黃思婷指出防疫包沒有納入血氧機。記者林伯驊／攝影
嘉義市議員黃思婷指出防疫包沒有納入血氧機。記者林伯驊／攝影
嘉義市衛生局長廖育瑋表示給確診者的防疫包增加「防疫關懷手冊」。記者林伯驊／攝影
嘉義市衛生局長廖育瑋表示給確診者的防疫包增加「防疫關懷手冊」。記者林伯驊／攝影

衛生局 快篩試劑 口罩

延伸閱讀

影／麗寶天空之夢摩天輪五周年 燈光秀為台灣防疫加油

快篩劑不足陳時中卻這反應 游盈隆嘆：和2年前判若兩人

快篩之亂引怨 蘇貞昌：實名制便宜、快速、公平

影／高嘉瑜：快篩劑、血氧機應放寬規定 價格才能下降

相關新聞

浪漫十二曲橋濕地秘境 荷苞嶼生態園區空拍美景驚豔

嘉義縣鹿草鄉焚化廠旁的荷苞嶼生態園區，營造多元美麗的生態淨水環境，曾被發現水雉築巢育雛，有如濕地秘境，專業攝影老師、縣治...

空間連結情感！ 台南長短樹秘境花園拿建築園冶獎

今年社區文化景觀營造類建築園冶獎公布，台南市後壁區頂長社區發展協會以「長短樹的秘境花園」獲獎，市長黃偉哲表示，這是社區結...

王波濤大手筆捐6千萬 嘉惠南市中低收入1千多名學子

振翔紡織股份有限公司暨永興呢羢有限公司董事長王波濤先生事業有成，捐贈台南市政府6000萬元，協助經濟弱勢家庭，市長黃偉哲...

嘉市防疫包被指陽春 議員盼增血氧機 衛生局：可另借

台中市發放「居家照護關懷包」納入血氧機，嘉義市議員黃思婷今質詢說，嘉市確診者的防疫包內容幾乎沒更新過，僅垃圾袋、衛生紙、...

台南新市北青電器行負責人盧榮貴再捐獎學金 造福學童

台南新市區北青電器行負責人盧榮貴成立「北青教育獎學金」，獎勵新市區國中小優秀畢業生，鼓勵學生持續上進；今天盧榮貴再前往新...

鳳梨清明後盛產 雲林推鳳梨肉粽明起開賣 限量2萬顆

雲林金鑽鳳梨清明後盛產，今年受氣候影響較晚熟，收成量近2萬公噸，因外銷受阻，有9成5產量都留在國內市場。雲林縣政府為幫助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。