嘉市防疫包被指陽春 議員盼增血氧機 衛生局：可另借

台中市發放「居家照護關懷包」納入血氧機，嘉義市議員黃思婷今質詢說，嘉市確診者的防疫包內容幾乎沒更新過，僅垃圾袋、衛生紙、消毒水、口罩等，非常陽春，也有民眾反映沒第一時間送到；衛生局表示，備200台血氧機可借用，市長黃敏惠說，有需求可再討論，會把防疫工作做好。

衛生局長廖育瑋於議會後受訪說，不一定每名確診者都需血氧機，專責醫院會關心居家照護者，若醫生評估有需求，衛生所會另外借用，市府現有的血氧機為中央先前配發，價值1台2000多元。

黃思婷指出，嘉市防疫包有垃圾袋、毛巾、消毒水、乾洗手、體溫計、衛生紙、14片口罩、安心五字訣安撫情緒等，而居隔者則只收到3劑快篩試劑，反觀台中，有血氧機、快篩劑、體溫計、乾糧、口罩、還有通報流程的說明，足以讓在家突然不舒服，可即時通報快速就醫。

「需要真正可以用到的東西！」黃思婷認為，防疫包比陽春麵還陽春，體溫計也是她之前質詢建議後才放入，現確診者多在家，民生用品例如衛生紙可拿掉，較需要是血氧機、消毒水、體溫計、就醫指引。

廖育瑋答詢說，防疫包目前以家戶為單位發送，增加「防疫關懷手冊」，居隔者原本也領1個防疫包，因改「3+4」後，較需要的是快篩劑，才改為只發快篩劑。

黃思婷另指出，有一家5口爸爸確診後，媽媽在第4天也快篩陽性，但1個小一、2個幼兒園小孩要顧，致電衛生局盼防疫專車接送，得到答覆是人手不足，她自己開車去PCR，陽性後想開藥，衛生局也沒消息，只好靠丈夫視訊診療，一併領藥，覺得處理速度過慢，防疫包也遲送。

黃敏惠說，第一線人員真的辛苦，市府仍會隨時檢討、全力以赴，如果無法一一到位，也希望市民共同攜手合作，血氧機等若有不足或真的有需要，可以再討論。