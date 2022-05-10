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台南新市北青電器行負責人盧榮貴再捐獎學金 造福學童

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市北青電器行負責人盧榮貴（中）再捐獎學金，造福中小學童。記者周宗禎／翻攝
台南新市北青電器行負責人盧榮貴（中）再捐獎學金，造福中小學童。記者周宗禎／翻攝

台南新市區北青電器行負責人盧榮貴成立「北青教育獎學金」，獎勵新市區國中小優秀畢業生，鼓勵學生持續上進；今天盧榮貴再前往新市區三所國中小送上獎學金，請校方發給每一畢業班優秀學生，每人兩千元共4萬元。

「只要有能力，都會持續下去，直到自己無法負擔」。盧榮貴卸任新市國小六年家長會長後接任榮譽會長。早年讀書環境不好，自己刻苦打拚事業有成，為鼓勵學生用功念書，前年底成立「北青教育獎學金」，立委林宜瑾、市議員陳碧玉見證與新市國中、新市國小及大社國小簽約，每年捐贈獎學金給各畢業班一名。

畢業季將至，盧榮貴今天先後前往新市國小、大社國小及新市國中；新市國小8班、新市國中8班、大社國小兩班合計18班；大社國小加發助學金。

盧榮貴說，獎學金頒發對象由各畢業班導師自行以各方表現評量挑選，不限定是學業最優秀的，尊重導師評選決定。

台南 班導師

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