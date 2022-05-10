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氣候變異加遽 壽島長大阻塞布袋第三漁港 漁民叫苦
嘉義縣布袋鎮第三漁港航道淤沙嚴重，影響船隻膠筏蚵棚出海，縣府農業處漁業科與當地岑海里長翁億穎，佈設緊急警示燈浮球，夜間有閃燈，如同機場的成串跑道燈，避免船隻航行擱淺發生危險。
漁業科觀察衛星圖發現，近20年相鄰的東石鄉壽島往南一直延伸，不斷長大、變長，沙洲最南端來到漁港港嘴，疑氣候變異海象變化加遽造成，2月發包緊急抽砂處理，但僅短短一周，海沙又漂回來淤積，已向漁業署反映，請教專家學者評估，在第3漁港施作延伸凸堤，阻擋漂沙的可能性。
漁業科說，布袋第三漁港港嘴因壽島南移漂沙淤積，是年初才有的現象，從衛星影像可見，壽島往南持續延伸發展，年初沙洲南端伸抵港嘴，為維護航行安全，佈設緊急警示燈浮球，避免船隻航行發生危險，目前觀測淤沙無擴大延伸，仍會持續監測應急因應。
立委蔡易餘說，接獲漁民反映，指布袋第三漁港受東北季風影響，海沙淤積影響漁港進出，漁民得靠浮標才能通行，要求縣府繼續抽砂，第3漁港要整體檢視，包括延伸堤防，他會協助向中央爭取經費。
縣府說，位在東石鄉掌潭村的白水湖壽島，不是島，當地長期地層下陷，每到漲潮陸地會被海水淹沒，退潮再度浮出水面，如摩西分海奇景，因電影「消失的情人節」取景，成為景點。
東石外海移動國土外傘頂洲逐漸消失，反而流失的壽島海灘，浮現長約6公里，外傘頂洲沙源流失與布袋港淤積、壽島，相互連動，壽島海灘曾是日據時代海水浴場，位於朴子溪河口濕地白水湖堤防畔，養殖牡蠣，壽島從白水湖漁港向南延伸至布袋第三漁港，綿延6公里。
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