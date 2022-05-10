下午發送災防演練訊息 台南民眾收到簡訊勿驚慌

台南市政府今天下午1點30分至4點30分舉辦理災害防救演習，地點在仁德區崑崙路及台南都會公園等地。配合演習情境，今天下午1點30分至2點，市府針對仁德區及歸仁區全區發布演練告警訊息，如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌。

台南市消防局說，這只是配合演習進行發布演練，目前沒有發生災害或異常狀況。（且因災防告警訊息特性，南區、東區、永康區及關廟區鄰近仁德區或歸仁區交界處皆可能接獲訊息。

據了解，災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地臺涵蓋範圍內所有行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失。

台灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息，另有接收到CBS告警訊息之民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道。

這次測試預計發送訊息內容如下：

中文版如下:[演練][疏散避難警報]111年度台南市災害防救演習，毒災暨懸浮微粒災害疏散避難警報發送演練，臺南市災害應變中心06-2975119#9。

英文版為:[Drill] [Evacuation] Drill of Toxic and Particulate Matter Alert,Tainan City Government,EOC 06-2975119 Ext 9.