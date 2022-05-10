深入分析車禍原因 安平警改善道路標誌、標線

標誌、標線不清是造成交通事故發生的原因之一，台南市安平區健康二街與國平路552巷口常有車禍發生，警方今天說，此路口因未設置號誌，幹道、支道，車輛難分辨路權主從，已經透過增繪路面停止線、「停」字及「慢」字，以加強辨識度，改善行車安全。

此外，安平區安港路與世平一街口，三色號誌因主機設備故障以閃光方式運行，路面皆繪有「慢」字，易使行經人車誤判，警方本月邀集交通局、安平區公所位，辦理實地聯合會勘，進行標線、號誌等交通工程改善作為。

台南市警局四分局要求交通分隊對每件交通事故肇因有關標線、標誌、路權主從等原因，現地查察道路工程設計是否有所缺漏，並檢視路口號誌運作有無異常，即時通報有關局處修繕，並主動行文請求改善。

警方說，健康二街與國平路552巷口及安港路與世平一街口路口標線增繪停慢標線及號誌設定三色號誌運作都已完成。

分局長王子雄表示，交通事故的分析發掘交通問題是警察的責任，改善交通工程以降低交通事故也是釜底抽薪的方法，但最重要的還是用路人恪遵交通安全規則並秉持防禦駕駛的觀念方是上上策，注意他人的不注意，小心他人的不小心，警方將持續檢視安平區各項交通工程設施，以提供市民更佳優質、安全用路環境。