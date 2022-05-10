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仁義潭大壩人造櫻花樹幹遭砍斷 樹枝折斷煞風景
供應大嘉義區民生及工業用水的番路鄉仁義潭水庫，2019年在地番路鄉公所為提供遊客夜間賞景運動休閒，在水庫大壩，委託廠商施作12棵人造櫻花樹，裝置小燈泡，遭遊客及攝影人士批抨擊假櫻花樹，破壞仁義潭美景，最近被發現多棵櫻花樹幹遭砍斷，樹枝折斷，遊客盼移除。
「大壩長出12棵人造櫻花樹，太突兀！」3年前，用玻璃纖維及塑膠材質，設置的人造櫻花樹，遭網友、遊客及攝影人士，幾乎一面倒負評，批假櫻花樹毀掉仁義潭旭日東昇與落日餘暉美景。
最近遊客發現多棵人造櫻花樹樹幹斷裂，樹枝折斷；陳姓攝影玩家說，人造櫻花樹看起來很假，破壞仁義潭美麗湖光山色美景，希望盡快移除，以免煞風景。
仁義潭水庫管理單位水公司第五區管理處說，人造櫻花景觀樹由番路鄉公所2019年9月27日委外施作，人造櫻花樹繫上小燈泡，是為增加夜間景色，會造鄉公所討論修復或移除。
番路鄉長林清根說，粉紅人造櫻花樹晚上點燈後，景色漂亮，有人認為美，有人認為醜，人造櫻花樹幹遭砍斷、樹枝遭折斷，涉及毀損公物罪，無監視器難查辦，對各界反應看法，公所都尊重，近期會評估修復或移除。
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