獨／台南老廟整建 意外發現長年漏水竟是二戰子彈造成

有186年歷史的台南佳里區善行寺，主要建築「大士殿」已超過百年，因漏水嚴重，最近廟方整修，卻意外在屋頂馬背處一處裂縫裡，發現一顆機槍子彈。經台南市文化資產保護協會等查尋史料，認為應該是1945年二戰期間，美軍戰機掃射留下，不僅翻出這段過往歷史，也找出建物長年漏水的原因。

文資協會指出，佳里善行寺創建於清道光16年（1836 ），目前主要建物「大士殿」（又名觀音殿）是日治時期大正6年（1917）籌建，保存完整大木構、精良的泥塑等工法，傳統閩式合院的空間，與金唐殿則反映台灣佛、道宗教融合的特色，台南市政府於去年3月份登錄為歷史建築，肯定其文化資產價值。

由於建物超過百年且長期未整修，部分構件老舊破裂，以致逢雨寺內就嚴重漏水。近日寺方針對漏水展開修護，匠師在過程中，發現屋頂馬背處的裂縫竟藏有一顆機槍子彈，意外揭開地方人士對於二次世界大戰末期的歷史記憶。

據寺方表示，二戰末期盟軍戰機在台灣上空以炸彈轟炸、機槍掃射各城市及重要設施，善行寺屋頂上的子彈應該就是當年盟軍在佳里進行機槍掃射時卡在壁體內，並造成屋頂的裂縫。

文資協會翻查史料，在張良澤主編的《吳新榮全集》中，吳新榮（北門地區著名文人、醫師與政治人物）對於當年佳里遭受戰火波及的情形留下詳細紀錄。

在全集的《此時此地》，描述「這是戰爭最後一年（1945年）的3月1日的事，美機像天之驕兒，縱橫地扼住着台灣的空權，恣意地蹂躝着全島各地。不久就是同年五5月10日，這鎮上也受了戰爭的洗禮了，單單燒夷彈投下三百幾顆。街上處處發了大火，幸得小雅園（吳新榮佳里故居，與善行寺相鄰）的防空壕，因經過數次的加強，雖受過掃射，也不受重大的損害。」

而吳新榮在1945年6月27日的日記中，也記載「敵機戰術改變：先用炸彈，其次燒夷彈，其次機槍掃射，最近還灑汽油。」