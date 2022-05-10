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編籬定沙救台南雙春海濱 環團：設緩衝區因應海岸退縮

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南雙春海濱海岸線退縮嚴重，水利署第五河川局將進行養灘。記者鄭惠仁／攝影
台南雙春海濱海岸線退縮嚴重，水利署第五河川局將進行養灘。記者鄭惠仁／攝影

台南北門雙春海濱海岸退縮嚴重，水利署第五河川局為減緩退縮，斥資4900萬元，要以編籬定沙的軟性工法養灘，近日將發包，預計明年初完工。環保團體表示，此工法也只是減少海浪沖蝕沙灘，海岸的保護應有緩衝區並避免開發。有議員認為疏濬北門、七股潟湖更不能忽視。

近年來北門雙春海岸線退縮嚴重，每年2公尺以上的速度後退，七股、北門潟湖卻逐年淤積，危及漁民生計。市議員蔡旺詮、陳昆和關都心此議題，水利局表示第五河川局將投入4900萬元的經費，將採用生態及編籬定沙工法養灘。第五河川局指出，會將他處淤沙放置潮位上，並透過軟性生態工法降低海浪侵蝕，防沙源流失，將在近日內發包，若順利施工預計在明年2月完工，同時也將匯同林務局植生，栽種馬鞍藤等植物。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，從七股潟湖的養灘工程發現，用沙腸袋護沙的方式會有因袋子遭割破，沙也會流失，且塑膠袋子破碎會另生環保問題。用木頭、木樁、竹子打樁編籬是代替消波塊破浪的護灘方式，但也只是減少沖蝕，海岸的保護應有緩衝區來因應，台17線以西為高風險區，應維持糧食生產農漁牧狀態，不宜開發，但現在愈來愈多魚塭遭填平，繼續在開發，令人憂慮。

水利局副局長詹益欽表示，沙腸袋、編籬定沙都有其功用，沙腸袋就近取沙源，可防沙被吹走及流失；編籬定沙適合於沙灘，把被吹走的沙攔下來。依國土保育管理原則，任何開發只要通過出流管制，就表示有滯洪功能且不會影響到周邊排洪功能，不用太過擔心。

市議員陳昆和說，雙春海濱養灘有其必要性，期待做好、做滿，北門、七股潟湖淤積的問題更關係到海岸防護與萬千漁民生計，之前在網仔寮旁航道疏濬，抽沙3萬立方公尺，其實有很多是黏土，因為沙被吹走了，也是不當開發造成，應再加強疏濬，把黏土挖來護網仔寮，並植被，化阻力為助力，進而保護沙源才是根本之道。

台南雙春海濱海岸線退縮嚴重，水利署第五河川局將進行養灘。記者鄭惠仁／攝影
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北門 漁民 台南

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