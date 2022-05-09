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疫情燒...台南山上區多數店家「超前部屬」 主動暫停內用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情燒，台南山上區近來許多店家紛紛主動告示暫停內用，顧客反應不一。記者謝進盛／攝影
疫情燒，台南山上區近來許多店家紛紛主動告示暫停內用，顧客反應不一。記者謝進盛／攝影

政府去年三級警戒期間禁止內用，近來本土疫情燒，台南山上區許多餐飲業者擔心染疫，近來紛紛「超前部屬」自行禁內用，讓外食族相當不便，更有人抱怨，靠近看菜單還遭店家制止，彷彿被當賊；業者無奈說，一旦確診或有足跡，除引來異樣眼光，生意也受影響，希望民眾體諒。

台南市政府經發局也說，尊重市場機制，可以理解業者心情，希望全民體諒來因應防疫。

「先生！拜託您外面點餐」、「碗筷請自行起用。」不少山上區民眾近來在當地購買餐點，原想要入店內用，發現多數店家已張貼「暫停內用」告示；還有人因視力不佳，趨近要看清楚品項與價格，還曾遭到店家拉高分貝面無表情要求在店外點餐，當下覺得自己好像被當小偷，心裡很受傷。

多名山上工業區工廠員工說，政府還沒禁止內用，沒想到店家已「超前部屬」，有點令人傻眼。更有在外奔波的裝修工人說，中午連要坐下來吃一頓飯都很難，萬一未來連一般超商都禁內用，會更不方便，當前日子真的很難過。

「防疫至上！」有店家說，山上區約10多天前傳出確診案例足跡，餐飲業者如臨大敵，目前政府雖沒禁止內用，為防堵可能疫情，同業「主動」暫停內用，畢竟一旦染疫後，除引來外界異樣眼光，生意更受影響。也有顧客力挺店家說，其實業者也不願意啊，大家還是要配合，忍一時不便。

疫情 台南 餐飲業

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