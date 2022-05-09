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抽水車防汛救災危機四伏 雲林打造專用平台保安全

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林爭取建造抽水車防汛專用平台，不僅架管快速，管線不再橫越道路妨害交通，雲林縣府舉辦施工說明會。記者蔡維斌／攝影
雲林爭取建造抽水車防汛專用平台，不僅架管快速，管線不再橫越道路妨害交通，雲林縣府舉辦施工說明會。記者蔡維斌／攝影

為讓移動式抽水車在洪水暴漲時更能發揮機動救災，並兼顧抽水管妨害道路交通安全，雲林縣府向水利署爭取兩千萬元，在7鄉鎮抽水站興建17處抽水車專用平台，克服地勢高低不一的難題，可快速架設抽水管有效救災，又可避免車輛誤撞管線的意外再發生，一舉兩得。

雲林縣有許多低窪地區每遇大雨，溪水和大排水位暴漲，水門來不及宣洩引發洪水倒灌成災，為有效防止洪水氾濫，長年來都會出動移動式抽水車，部署在低窪處抽水紓解水患，所以每逢氣象局預報大雨將屆，易淹水鄉鎮都會提前部署抽水車。

雲林縣府水利處長許宏博指出，抽水車多半會佈置在防汛道路上，黑色巨大的抽水管線都橫跨路面，入夜視線不佳，若未妥善警示，常會發生意外，前幾年口湖鄉就曾發生村民騎機車，夜間視線不佳撞上管線死亡的不幸意外。

許宏博表示，為避免意外，規畫在各地的水門附近增建抽水車專用平台，管線地下化，不必再橫越道路或堤防，大大提高安全性，而且過去光是架設管線就要好幾個小時，尤其地勢高低不一的地方抽水車布置更困難，有了專用平台可以提前部署，不佔用道路空間，排洪效率也大幅提高。

今年水利署再補助2000萬元將在7個鄉鎮低窪處增設17處平台。雲林縣長張麗善今天會勘土庫秀潭地區的排水，她指出，秀潭社區排水是經由奮起中排排入客仔厝大排，因地勢低洪峰期間村內的水排洩困難，因此將在兩排水交會口建造抽水車平台及自動水門，有效解決村落水患。

雲林爭取建造抽水車防汛專用平台，不僅架管快速，管線不再橫越道路妨害交通，雲林縣府舉辦施工說明會。記者蔡維斌／攝影
雲林爭取建造抽水車防汛專用平台，不僅架管快速，管線不再橫越道路妨害交通，雲林縣府舉辦施工說明會。記者蔡維斌／攝影
雲林爭取建造抽水車防汛專用平台，不僅架管快速，管線不再橫越道路妨害交通。記者蔡維斌／攝影
雲林爭取建造抽水車防汛專用平台，不僅架管快速，管線不再橫越道路妨害交通。記者蔡維斌／攝影
防汛抽水車通常架設在路上，經常發生車禍傷亡，雲林爭取建造專用平台，不僅架管快速，管線不再橫越道路妨害交通。記者蔡維斌／翻攝
防汛抽水車通常架設在路上，經常發生車禍傷亡，雲林爭取建造專用平台，不僅架管快速，管線不再橫越道路妨害交通。記者蔡維斌／翻攝

雲林 水利署 口湖鄉

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