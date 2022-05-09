快訊

新冠肺炎擬降級 四家防疫保單確診「理賠金額打一折」

恆春偵查隊長上「越南店摸小姐」正面照被曝光 本人回應了

新冠肺炎擬降為第四級傳染病 陳時中揭時間點：屆時難以公布確診數

台南市府對準日客超前放送 1個月總觸及人次突破3千萬

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府提前在日本大阪放送宣傳，1個月總觸及人次突破3千萬。圖／南市觀旅局提供
台南市政府提前在日本大阪放送宣傳，1個月總觸及人次突破3千萬。圖／南市觀旅局提供

日本疫情後第一個解禁的黃金周旅遊檔期日前登場，湧現大量國內外旅遊人潮，台灣也有望逐步放寬開放國境與免除隔離，台南市觀旅局提前在日本放送宣傳，1個月總觸及人次突破3千萬，顯示台南為日本遊客海外旅遊的熱門選擇。

觀旅局長郭貞慧表示，新冠肺炎疫情尚未爆發前，日籍旅客占整體留宿台南海外旅客人次1/3強，每年估計為台南帶來15億觀光產值，為台南觀光目標市場的重中之重。

她說，已早早洞悉日本驚人的國內外報復性旅遊人潮，因此提前布局日本海外旅遊市場，首站選定與台南情誼友好、有直飛國際航班的大阪，製作以《在台南遇見真正的台灣》為主題的影片及廣告看板，融入美食古蹟文化，向日本遊客傳達台南旅遊的魅力，今年4月開始在阪急大阪梅田站、JR大阪站和JR大阪環狀線列車內方式強力放送，1個月總觸及人次突破3 千萬。

為了加深與日本遊客的繫絆，同時間發起《你想來台南旅遊嗎?》互動調查，得到大阪居民零負評的支持，足見台南是日本遊客海外旅遊的熱門選擇，業者也必須做好準備。

市長黃偉哲表示，台南是文化古都，2024年將迎接建城400年，古蹟、廟宇、老屋等歷史建築眾多充滿懷舊氣息，符合日本喜好的歷史文化深度旅遊。這次在日本的宣傳首選大阪，透過車站大型廣告及動態電視牆廣告傳達著「感受到台南如此接近，彷彿就在身邊」的強烈氛圍，除了喚起日本朋友對台南美好的旅行記憶，也訴說著台南有多麼想念日本的遊客。

郭貞慧說，為提前準備迎接日本國際遊客，市府團隊規畫了一系列的對日宣傳活動，正是期望疫後國際觀光旅遊市場恢復，日客可以首選台南，此次在大阪的媒體廣告為對日宣傳的起手式，以日本台南深厚羈絆的主題，喚醒日人旅遊台南的美好記憶。而牛肉湯、虱目魚粥等庶民美食，漁光島、井仔腳瓦盤鹽田、八田與一紀念館、裕仁日本皇太子在成功大學種下的榕樹等旅遊元素，更是讓日本遊客對府城獨有的文化與城市風情，充滿著躍躍欲試的期待。

目前也正規畫東京的宣傳活動、觀光代言人與愛台南的日本友人旅遊講座，以及台南的線上與實體洽商旅展等，期待以形象宣傳輔以實際業者媒合的方式，在日本創造出新一波「府城流」的觀光熱潮。

台南 日本 大阪

延伸閱讀

台南鯤喜灣被列歷史街區民宿大解套 台灣邁阿密起步！

母親節好康報你知！遊虎頭埤媽媽半票、踩船六折

母親節喜遊虎頭埤　媽媽入園半票、踩船6折優待

母親節「台灣第一水庫」台南虎頭埤優惠母親半票優惠

相關新聞

台南捷運深綠線獲補助 南科、沙崙雙引擎鏈結啟動

台南市捷運整體路網規畫經交通部核備後，交通部今天再同意補助優先路網中鏈結南科、沙崙的深綠線可行性研究經費1500萬元。市...

雲林六房媽本周六起駕過爐儀式簡化 隨香規定看這裡

國家重要民俗雲林縣「六房媽過爐」將在本月14日上午6點半發炮起駕，因疫情持續肆虐，中華民國六房媽會開會決議，今年簡化過爐...

藝術家太平雲梯風景區打造呼吸的山丘 計年底完工

水土保持局南投分局與藝術家王文志合作，在太平雲梯風景區以窯燒方式，打造新型藝術工程「無二窯『呼吸的山丘』」，預計年底前揭...

物價上漲寄養怯步？雲林提高補助 歡迎多元家庭加入

寄養家庭不足加上物價波動，為鼓勵更多人加入寄養行列，雲林縣府今天為寄養童發出SOS信號，強調提高補助之外，歡迎多元成家的...

台南老舊建物健檢56件應辦耐震初評 最高補助450萬元

台南市政府去年針對老舊建築物執行快篩評估，結果已出爐，專業機構建議有56件應辦理建築物耐震初評，工務局今天表示，近日已分...

雲縣超高齡化 每4天就有1名老人走失 緊來申請防走失卡

雲林縣即將進入超高齡社會，近5年老年人口數增加11604人，今年老年人口比達到19.9%，伴隨超高齡社會而來老人失智與走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。