台南市府對準日客超前放送 1個月總觸及人次突破3千萬

日本疫情後第一個解禁的黃金周旅遊檔期日前登場，湧現大量國內外旅遊人潮，台灣也有望逐步放寬開放國境與免除隔離，台南市觀旅局提前在日本放送宣傳，1個月總觸及人次突破3千萬，顯示台南為日本遊客海外旅遊的熱門選擇。

觀旅局長郭貞慧表示，新冠肺炎疫情尚未爆發前，日籍旅客占整體留宿台南海外旅客人次1/3強，每年估計為台南帶來15億觀光產值，為台南觀光目標市場的重中之重。

她說，已早早洞悉日本驚人的國內外報復性旅遊人潮，因此提前布局日本海外旅遊市場，首站選定與台南情誼友好、有直飛國際航班的大阪，製作以《在台南遇見真正的台灣》為主題的影片及廣告看板，融入美食古蹟文化，向日本遊客傳達台南旅遊的魅力，今年4月開始在阪急大阪梅田站、JR大阪站和JR大阪環狀線列車內方式強力放送，1個月總觸及人次突破3 千萬。

為了加深與日本遊客的繫絆，同時間發起《你想來台南旅遊嗎?》互動調查，得到大阪居民零負評的支持，足見台南是日本遊客海外旅遊的熱門選擇，業者也必須做好準備。

市長黃偉哲表示，台南是文化古都，2024年將迎接建城400年，古蹟、廟宇、老屋等歷史建築眾多充滿懷舊氣息，符合日本喜好的歷史文化深度旅遊。這次在日本的宣傳首選大阪，透過車站大型廣告及動態電視牆廣告傳達著「感受到台南如此接近，彷彿就在身邊」的強烈氛圍，除了喚起日本朋友對台南美好的旅行記憶，也訴說著台南有多麼想念日本的遊客。

郭貞慧說，為提前準備迎接日本國際遊客，市府團隊規畫了一系列的對日宣傳活動，正是期望疫後國際觀光旅遊市場恢復，日客可以首選台南，此次在大阪的媒體廣告為對日宣傳的起手式，以日本台南深厚羈絆的主題，喚醒日人旅遊台南的美好記憶。而牛肉湯、虱目魚粥等庶民美食，漁光島、井仔腳瓦盤鹽田、八田與一紀念館、裕仁日本皇太子在成功大學種下的榕樹等旅遊元素，更是讓日本遊客對府城獨有的文化與城市風情，充滿著躍躍欲試的期待。

目前也正規畫東京的宣傳活動、觀光代言人與愛台南的日本友人旅遊講座，以及台南的線上與實體洽商旅展等，期待以形象宣傳輔以實際業者媒合的方式，在日本創造出新一波「府城流」的觀光熱潮。