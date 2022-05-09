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台南商圈省電享好康 東寧商圈奪冠獲頒20萬元

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府經發局「揪團節電中。商圈省電享好康」節電競賽得獎名單出爐，東寧商圈得冠，獲頒20萬元獎金。圖／台南市政府經發局提供
台南市政府經發局「揪團節電中。商圈省電享好康」節電競賽得獎名單出爐，東寧商圈得冠，獲頒20萬元獎金。圖／台南市政府經發局提供

台南市政府經濟發展局今年邀集各大商圈及店家辦理「揪團節電中。商圈省電享好康」競賽活動，日前成績出爐，分別東寧、海安、西港商圈獲得前三名，分別各獲得20、15、10萬元獎金。

經發局今天舉辦頒獎典禮，本次競賽透過「節電率」、「參加活動比例」、「配合響應自願性節電措施」等3項評分項目來進行評比，分別設有針對商圈的「績優商圈」及針對店家的「最佳節電王」兩個獎項，總獎金共65萬元，最高獎金分別為20萬及6萬元，前三名績優商圈分別由東寧商圈、海安商圈、西港商圈獲得，各獲得20、15、10萬元獎金，與去年度同期相比，共省下1842度。

前五名最佳節電王店家則由半雞洋行東寧店、御大紅袍茶坊、品腸-手工香腸、DEESON銀飾、金剛安全帽府前店獲得，分別座落於東寧商圈、孔廟商圈、鹽水月津港商圈，獎金依序為6、5、4、3、2萬元，日平均節電度數最高達86.07度。

奪冠的東寧商圈由理事長郭政翰分享心得，除商圈店家自主積極響應節電措施，包含照明燈具汰換為節能LED燈具、冷氣不外洩、白天善用自然採光、招牌燈深夜熄燈及配合張貼服務業自願性節能活動標章等，未來也會持續各項節電行動，期望為商圈帶來更好環境並落實生活節能減碳。

台南市政府經發局「揪團節電中。商圈省電享好康」節電競賽得獎名單出爐，今天頒獎表揚。圖／台南市政府經發局提供
台南市政府經發局「揪團節電中。商圈省電享好康」節電競賽得獎名單出爐，今天頒獎表揚。圖／台南市政府經發局提供

節電 月津港 孔廟 台南

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