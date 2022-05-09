台南捷運深綠線獲補助 南科、沙崙雙引擎鏈結啟動

台南市捷運整體路網規畫經交通部核備後，交通部今天再同意補助優先路網中鏈結南科、沙崙的深綠線可行性研究經費1500萬元。市長黃偉哲期許透過捷運深綠線鏈結台南科技雙引擎，強化產業群聚及引進人才打造台灣下一世代新護國神山，將台南由文化古都躍升為科技新都。

交通局長王銘德表示，副總統賴清德在擔任台南市長時擘劃促成的第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線，正依程序積極推動規畫作業，另考量南科的快速發展及沙崙的發展潛力，未來針對府城、南科及沙崙三核心生活圈的交通鏈結優化日益重要，市長黃偉哲特別重視捷運深綠線，積極向中央爭取經費啟動規畫作業，經市長及立委林俊憲、王定宇、郭國文等人齊心加速推動，並力邀立法院交通委員會與交通部於4月6日至台南考察捷運系統型式擇定及優先路網規畫進度，除獲交通部長王國材表達支持台南捷運深綠線建設計畫，交通部已同意捷運深綠線可行性研究經費補助。

捷運深綠線預計南起藍延線BH01站（歸南里站、市道182）、行經高鐵橋旁（台39）至南科及周邊生活發展區，沿線包含歸仁、新化、新市及善化等行政區，實際路線將於可行性研究評估確認。

局長王銘德表示，台南科學園區及沙崙綠能科學城為台南未來產業發展雙核心，預估可為台南增加8萬5千個就業機會，每年貢獻1.1兆產值，未來捷運深綠線建設完成後，除了提升兩地交通往返便利性，更可強化府城、南科及沙崙三核心鏈結，除可解決未來產業發展所帶來的交通衝擊，更提供產業科技人才的便利交流，目前已啟動並趕辦深綠線可行性研究作業，以期早日實現。