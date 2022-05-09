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雲林六房媽本周六起駕過爐儀式簡化 隨香規定看這裡

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
國家重要民俗雲林縣「六房媽過爐」本周六上午6點半在大埤五間厝股紅壇發炮起駕前往斗六大北勢股紅壇。圖／中華民國六房媽會提供
國家重要民俗雲林縣「六房媽過爐」本周六上午6點半在大埤五間厝股紅壇發炮起駕前往斗六大北勢股紅壇。圖／中華民國六房媽會提供

國家重要民俗雲林縣「六房媽過爐」將在本月14日上午6點半發炮起駕，因疫情持續肆虐，中華民國六房媽會開會決議，今年簡化過爐並取消遶境，改採車行方式直接從大埤五間厝股紅壇，移駕至斗六大北勢股紅壇，隨香信眾不可鑽轎腳、須接種3劑疫苗，並避免群聚休息，餐飲品等將以密封式個別化提供。

「六房媽」沒有固定廟宇供奉，每年由斗南、土庫、大埤、斗六及虎尾等鄉鎮分成5股34庄，輪流設新紅壇供奉一年，每年擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉，是國內最大規模「媽祖搬家」民俗活動，每年媽祖搬新家、新舊爐主交接就稱為「過爐」，遶境都會吸引上萬信眾隨香。

不過重頭戲過爐儀式已連續2年受到疫情影響簡化舉辦、取消遶境，由於目前疫情暫未明朗，今年三度簡化辦理，六房媽會表示，13日晚上7點陣頭起馬表演照常舉行，14日起馬儀式將請過溪股溪埔仔廍至五間厝股紅壇，代表四股陣頭迎送六房媽神尊，另陣頭表演取消。

六房媽會說，過爐儀式定在上午6點半發炮出發，車隊順序為四大將神轎車、開路鼓、頭旗車、過溪股頭陣頭車、執式牌車、香案車、爐主花擔車、副媽廂型車（五副媽）、六房媽會聖駕車（正駕、老副媽）、信眾隨香車，請信眾配合防疫措施，未打疫苗者請勿參加，減少群聚可能。

六房媽會表示，大北勢紅壇12日上午9點正式啟用，並開放客神服務，防疫起見，恭請神尊至紅壇人員，需帶身分證等證件向服務人員登記，進入紅壇請量體溫、全程戴口罩，及保持社交距離。

六房媽大北勢紅壇本月12日上午9點正式啟用，並開放客神服務。記者陳苡葳／攝影
六房媽大北勢紅壇本月12日上午9點正式啟用，並開放客神服務。記者陳苡葳／攝影
六房媽大北勢紅壇本月12日上午9點正式啟用，並開放客神服務。記者陳苡葳／攝影
六房媽大北勢紅壇本月12日上午9點正式啟用，並開放客神服務。記者陳苡葳／攝影
六房媽大北勢紅壇本月12日上午9點正式啟用，並開放客神服務。記者陳苡葳／攝影
六房媽大北勢紅壇本月12日上午9點正式啟用，並開放客神服務。記者陳苡葳／攝影
國家重要民俗雲林縣「六房媽過爐」受疫情影響，三度簡化過爐及取消遶境，圖為過爐車隊路線。圖／中華民國六房媽會提供
國家重要民俗雲林縣「六房媽過爐」受疫情影響，三度簡化過爐及取消遶境，圖為過爐車隊路線。圖／中華民國六房媽會提供
國家重要民俗雲林縣「六房媽過爐」今年仍簡化過爐，防疫起見隨香信眾不可鑽轎腳、須接種3劑疫苗，並避免群聚休息，餐飲品等將以密封式個別化提供。圖／中華民國六房媽會提供
國家重要民俗雲林縣「六房媽過爐」今年仍簡化過爐，防疫起見隨香信眾不可鑽轎腳、須接種3劑疫苗，並避免群聚休息，餐飲品等將以密封式個別化提供。圖／中華民國六房媽會提供

遶境 疫情 疫苗 雲林

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