藝術家太平雲梯風景區打造呼吸的山丘 計年底完工

水土保持局南投分局與藝術家王文志合作，在太平雲梯風景區以窯燒方式，打造新型藝術工程「無二窯『呼吸的山丘』」，預計年底前揭幕啟用。

王文志提到，他從太平村36彎山路的迅速轉折變化中得到靈感，把多面體的山丘變化外型空間發揮在「無二窯」外型概念，以「呼吸吐納的山丘」理念，表現出海拔1000公尺的地勢起伏變化。

水保局副局長林長立說，2018年南投分局在太平村設立「一抹紅趣」藝術創作意象空間，獲得園冶獎肯定，當時評審對於此空間茶葉外觀及拼貼技法相當驚艷，2021年南投分局在「一抹紅趣」藝術空間旁，規畫此「無二窯」藝術工程。

王文志說，「無二窯」呼應鄰近「一抹紅趣」塑造，衍伸「一生二、二生三、三生萬物」的太平藝文綻放遠景；並以「獨一無二」為名，塑造太平雲梯區域「無二窯」藝術空間。

王文志解釋，因「一抹紅趣」意象，遊客們開始期待「太平村」的藝術遊歷，「無二窯」用屋頂不同斜面與山形稜線呼應，配合旁邊自然環境景觀，表達大自然的深沉韻味，體現人與自然環境的對應關係。不規則變化曲線外表，周圍多元植物包圍下，整個藝術空間都能融入山林環境中。

太平村長嚴清雅說，遊客透過這樣的美學體驗過程，感受自然山林、身心故鄉的核心精神，理解大坪地區厚實文化。經由雲梯旅遊與窯燒體驗，打造在地生活的實驗新平台。經過雲梯健行、茶園呼吸等，都能夠成為「無二窯的創造者」，與雲端山城區域共同的呼吸成長。