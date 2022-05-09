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物價上漲寄養怯步？雲林提高補助 歡迎多元家庭加入

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
十多年來辛苦養大十多名孩子的寄養媽媽彼此分享心情與幸福。記者蔡維斌／攝影
十多年來辛苦養大十多名孩子的寄養媽媽彼此分享心情與幸福。記者蔡維斌／攝影

寄養家庭不足加上物價波動，為鼓勵更多人加入寄養行列，雲林縣府今天為寄養童發出SOS信號，強調提高補助之外，歡迎多元成家的家庭也能參加。目前雲林約有60對多元成家的家庭，自通過立法以來尚無人申請，家扶指出，寄養家庭以愛為出發點，只要符合條件，歡迎加入寄養行列。

雲林家扶中心和縣府、副議長蘇俊豪、虎尾鎮長丁學忠及多位議員共同在虎尾親子館為寄養兒發出SOS，兩位資深寄養媽媽現身說法，鼓勵大家投入寄養行列，為社會捐愛。副縣長謝淑亞被寄養媽媽偉大情操，感動哽咽地說，身為人母更能感觸孩子需要愛。

她說，到今年4月雲林新增32名寄養童，其中28名是6歲以下受虐或父母入獄或經濟因素，且有一半以上是身心遲緩兒童，更需大家伸出援手。家扶副主委李萬吉也說，目前雲林有31戶寄養家庭，照顧34名孩童，其中3分之2為5年以上，新增寄養家庭越來越少。

蘇俊豪說，目前寄養多數身心遲緩或心理受創的孩子，最好能1對1照顧，否則負擔太重。寄養媽媽蔣紅英說，12年來共照顧16名寄養童，目前照顧兩名，小女兒送來時剛出生20天，8個月大還不會翻身，醫生評估發展遲緩，經她悉心照護如今1歲多很活潑又會簡單說話了，她感到窩心。

當了13年寄養媽媽的羅霙雀回顧過往，最小孩子送來臍帶未掉，她用心照顧多年，如今孩子出養到國外，每年10多個養過的孩子視訊團圓，她打心底感觸深深的幸福。

近年物價上揚，擔心寄養戶怯步，社會處長林文志說，目前平均每戶提高補助約兩千元。

至於多元成家立法迄今已3年，但雲林61戶同婚家庭尚無人申請寄養，議員廖郁賢服務處執行長傅銘偉表示，資料顯示同婚家庭並不會影響小孩的性別認同。林文志也說，寄養以愛為出發點，多元成家只要評估符合標準，仍歡迎加入寄養行列。雲林家扶也將於本月14日辦理線上招募說明會，歡迎電洽（05） 6323200。

雲林社會處長林文志說明提高寄養家庭補助的情形，並歡迎多元成家的家庭也加入寄養行列。記者蔡維斌／攝影
雲林社會處長林文志說明提高寄養家庭補助的情形，並歡迎多元成家的家庭也加入寄養行列。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心和縣府共同為寄養兒發出SOS信號，呼籲更多愛心人士投入寄養家庭行列。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心和縣府共同為寄養兒發出SOS信號，呼籲更多愛心人士投入寄養家庭行列。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心和縣府共同為寄養兒發出SOS信號，呼籲更多愛心人士投入寄養家庭行列。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心和縣府共同為寄養兒發出SOS信號，呼籲更多愛心人士投入寄養家庭行列。記者蔡維斌／攝影

寄養家庭 雲林 多元成家

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