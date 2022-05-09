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澳洲繫放彎嘴濱鷸飛7500公里 台南學甲濕地現蹤

中央社 / 台南9日電

生態攝影家王素滿昨天在台南市學甲濕地生態園區拍攝到1隻繫有橘色足旗的候鳥，經確認為澳洲繫放的彎嘴濱鷸，牠飛了約7500公里現蹤學甲，吸引不少愛鳥人士前往關心。

台南市生態保育學會今天發布新聞稿指出，學甲濕地生態園區生態環境良好，去年3月曾有1隻由澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放的瀕危水鳥「黦鷸」飛抵棲息約1週，這次又有生態攝影家拍攝到從澳洲東南部飛了約7500公里來的彎嘴濱鷸。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，彎嘴濱鷸繁殖於西伯利亞，東亞群族於冬季遷移至中國南方、中南半島、南洋群島及澳洲，在台灣是普遍過境鳥，分布以台南、嘉義最多，每年春季4、5月北上及秋季8月南下的紀錄較多，少數會留下過冬。

邱仁武指出，彎嘴濱鷸會出現在海岸沼澤、濕地、鹽田與它種鷸科混棲，常在淺水間活動覓食，攝取沙蠶、螺貝、蝦蟹及昆蟲。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明表示，學甲濕地生態園區不但每年有黑面琵鷺棲息度冬，去年及今年都有由澳洲繫放的候鳥現蹤，已營造為難能可貴的優良濕地。

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