台南老舊建物健檢56件應辦耐震初評 最高補助450萬元

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市工務局針對老舊建築物執行快篩評估，56件被建議做耐震初評，大廈的階段性補強，最高補助450萬元。圖／南市工務局提供
台南市工務局針對老舊建築物執行快篩評估，56件被建議做耐震初評，大廈的階段性補強，最高補助450萬元。圖／南市工務局提供

台南市政府去年針對老舊建築物執行快篩評估，結果已出爐，專業機構建議有56件應辦理建築物耐震初評，工務局今天表示，近日已分別已公文及明信片通知所有權人。市長籲請黃偉哲籲請老舊房屋屋主，把握補助機會，盡早提出申請，申請期限到今年底。

工務局表示，自2016年0206美濃大地震後，營建署補助台南市委託專業機構，針對民國88年底前領得建照的6層樓以上鋼筋混凝土建築物，快速篩選建照圖說，清查建議做耐震能力初步評估的建築物，進而輔導所有權人申請評估，確認建築物結構安全性。去年執行219件，結果剛出爐，專業機構建議有56件應辦理建築物耐震初評。

另為因應潛在災害風險，加速危險及老舊建築物的重建或補強，營建署為提升民眾主動辦理建築物初評意願，補助都市計畫區內私有住宅辦理結構初詳及詳評；去年受理67件自行初評申請案件，已完成補助53件，今年度補助初評件數300件、詳評件數3件。

工務局表示，私有住宅辦理結構初評，樓地板面積小於3000平方公尺每棟補助1萬2000元；大於3000平方公尺者，每棟補助上限1萬5000元，若辦理結構詳評，每棟補助額度不超過評估費用的30%或40萬元。

建築物如為公寓大廈，經結構初評評估危險度總評估分數大於45分或經詳評建議補強，可另外向工務局申請階段性補強，每棟最高補助450萬元，並以補助金額不超過總補強費用85%為上限。

需要辦理建築物初評及詳評名額有限，可及早向工務局提出申請，詳細情形可參閱「都市危險及老舊建築物加速重建條例」、「台南市都市危險及老舊建築物結構安全性能評估費用補助辦法」，或電洽工務局使用管理科06-2991111#8788、06-6324146#6381。

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