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雲縣超高齡化 每4天就有1名老人走失 緊來申請防走失卡

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣一名83歲鄭姓老翁上午9點出門，直到深夜未歸，兒子焦急報警，幸遇上熱心警察平安將老翁帶回家。圖／斗南警分局提供
雲林縣一名83歲鄭姓老翁上午9點出門，直到深夜未歸，兒子焦急報警，幸遇上熱心警察平安將老翁帶回家。圖／斗南警分局提供

雲林縣即將進入超高齡社會，近5年老年人口數增加11604人，今年老年人口比達到19.9%，伴隨超高齡社會而來老人失智與走失問題，5年共有428件老年人口走失案件，平均每4天就有1件，動用許多警力資源協助，雲縣政府推出防走失天輪D+卡，但截至今天只有414人申請核定，比例不到老年人口千分之3。

「我住在光復路上」，失智老翁口中不斷重複著這句話。83歲鄭老先生早上9點出門，直到下午6點都還沒找到回家的路，他推著電力耗盡的輔助車，漫無目的走在街上，直到巡邏員警路過發現他，才將他連人帶車推回派出所。警察分頭詢問有光復路段的派出所，恰好在詢問至虎尾鎮時，鄭老先生的兒子正好要報案，在比對完資料後，便讓他直接把鄭老先生帶回家。

但並不是每名失蹤老人都這麼幸運，雲林縣警局統計，近5年老年人口走失協尋案件共428件，平均4天就會接獲1件，雖在警察努力下，已尋獲421件，尋獲機率相當高，但有7個家庭的子女仍在為家中長輩掛心，且協尋業務往往需動用大量警力，走遍大街小巷地毯式搜尋，不僅費時還費力。

雲縣老福科長賴永明說，因應高齡社會到來，縣府推動雲林天輪D+卡及手環，運用藍牙技術定位，讓家人透過LINE追蹤長者位置預防走失，目前已核定414名長者使用，平均每千名長者中，只有3名申請核定，比例不高，雖需每月繳月租費，但若真的有走失風險，經評估後費用可由政府全額負擔。

賴永明補充說，獨居老人、身心障礙者、低收入戶、中低收入戶（含領有中低收入老人生活津貼者)，或經評估具高風險走失者，都可免費申請天輪D+卡，通訊月租費、設備租用費由縣府全額負擔，鼓勵有需求的家庭到社會處老人福利科申請。

雲林縣戶政統計資料顯示，近5年老年人口增加11604人，老年人口比增加2.3%。 2017年全縣人口690373人，其中65歲以上老年人口占121190人，老年人口比17.6%；2022年全縣人口667667人，其中65歲以上老年人口占132794人，老年人口比19.9%。

雲林縣一名83歲鄭姓老翁在路旁推著輔助車，引起警察關切，上前盤查才發現是迷路的失智老翁。圖／斗南警分局提供
雲林縣一名83歲鄭姓老翁在路旁推著輔助車，引起警察關切，上前盤查才發現是迷路的失智老翁。圖／斗南警分局提供

老年人口 雲林 警察

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