全台平地最多羅漢松群 山上水道館再廣種羅漢松

台灣自來水公司今捐贈22棵羅漢松樹苗，並與台南市政府在山上花園水道博物館舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，台南市長黃偉哲與自來水公司董事長胡南澤等人親植於園區內，期望老樹新苗相呼應，讓水道博物館更現風華。

黃偉哲表示，山上花園水道博物館，從副總統賴清德任台南市長時從水公司接手，南市府這幾年不斷興築，已成全國知名觀光景點，這裡還有一片價值不斐平地羅漢松群，目前是全台平地最多羅漢松群。

黃偉哲說，當年興建台南水道時，日本人在園區內種植大批羅漢松，迄今為止，園區還有超過40棵樹齡百年的羅漢松，最大一棵甚至要三位成人才能環抱，相當珍貴罕見，也是園區重要生態資源；而台南水道落成於1922年，是台南地區邁向現代化的重要里程碑，今再種下22棵羅漢松，延續百年前榮光，讓山上花園水道博物館繼續閃耀100年。

胡南澤表示，當年建設水道，是為改善人民生活無潔淨用水，傳染病橫行，生活品質低落問題，百年後今日，全球也正受疫情侵擾，乾淨水資源的重要性再次被突顯，正好彰顯出台南水道的歷史地位與價值。

市府說，原名「台南水道」的台南山上花園水道博物館，自1922年啟用，1982年功成身退，2014年水公司捐贈給台南市政府，2019年10月11日開幕，迄今已吸引逾120萬人次遊客成為台南新興旅遊景點。