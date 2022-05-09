快訊

全面參戰！衛福部明將要求所有醫院都要開專責病房

氣象局曝本周強降雨時間 雨大又久恐現積淹水

派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

全台平地最多羅漢松群 山上水道館再廣種羅漢松

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台灣自來水公司今捐贈22棵羅漢松樹苗，由台南市長黃偉哲（左一）與自來水公司董事長胡南澤（左三）等人親植於山上花園水道博物館。記者謝進盛／攝影
台灣自來水公司今捐贈22棵羅漢松樹苗，由台南市長黃偉哲（左一）與自來水公司董事長胡南澤（左三）等人親植於山上花園水道博物館。記者謝進盛／攝影

台灣自來水公司今捐贈22棵羅漢松樹苗，並與台南市政府在山上花園水道博物館舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，台南市長黃偉哲與自來水公司董事長胡南澤等人親植於園區內，期望老樹新苗相呼應，讓水道博物館更現風華。

黃偉哲表示，山上花園水道博物館，從副總統賴清德任台南市長時從水公司接手，南市府這幾年不斷興築，已成全國知名觀光景點，這裡還有一片價值不斐平地羅漢松群，目前是全台平地最多羅漢松群。

黃偉哲說，當年興建台南水道時，日本人在園區內種植大批羅漢松，迄今為止，園區還有超過40棵樹齡百年的羅漢松，最大一棵甚至要三位成人才能環抱，相當珍貴罕見，也是園區重要生態資源；而台南水道落成於1922年，是台南地區邁向現代化的重要里程碑，今再種下22棵羅漢松，延續百年前榮光，讓山上花園水道博物館繼續閃耀100年。

胡南澤表示，當年建設水道，是為改善人民生活無潔淨用水，傳染病橫行，生活品質低落問題，百年後今日，全球也正受疫情侵擾，乾淨水資源的重要性再次被突顯，正好彰顯出台南水道的歷史地位與價值。

市府說，原名「台南水道」的台南山上花園水道博物館，自1922年啟用，1982年功成身退，2014年水公司捐贈給台南市政府，2019年10月11日開幕，迄今已吸引逾120萬人次遊客成為台南新興旅遊景點。

南市府表示，今年預計透過與水資源、自然生態、博物館特展、藝術、學術等多元領域結合，慶祝百年光輝時刻，主活動將在10月9日舉行，今天的植樹活動，為系列活動揭開序幕。

園區內有全台平地最多羅漢松群。記者謝進盛／攝影
園區內有全台平地最多羅漢松群。記者謝進盛／攝影
山上花園水道博物館內最大株羅漢松樹樹圍得由3名成人環抱。記者謝進盛／攝影
山上花園水道博物館內最大株羅漢松樹樹圍得由3名成人環抱。記者謝進盛／攝影

台南 博物館 黃偉哲

延伸閱讀

台南某幼園隱匿疫情...未停課消毒傳染幼童全家 黃偉哲：將重罰

全國逾4萬、台南首破千例 黃偉哲盼疫情高峰「軟著陸」

台南口罩國家隊2員工確診「快篩陰上工」 黃偉哲說話了

黃偉哲訪98歲慈暉媽媽王鄭西獻祝福 感謝所有母親付出

相關新聞

嘉義名店誤開「900多萬天價發票」 苦尋2個月終於找到了

嘉義縣番路鄉名店「半天岩鵝肉」於228連假期間因生意忙碌，業者不慎誤開一張900多萬元的發票，業者著急上網求助網友，希望能尋回這張天價發票，時隔2個多月終於如願找到了！ 業者今年2月在臉書發文，

全台平地最多羅漢松群 山上水道館再廣種羅漢松

台灣自來水公司今捐贈22棵羅漢松樹苗，並與台南市政府在山上花園水道博物館舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，台南市長黃偉...

台南鯤喜灣被列歷史街區民宿大解套 台灣邁阿密起步！

文化局日前將鯤喜灣部分列為歷史街區，也等於為非法民宿解套，觀旅局趁勢推動及鼓勵業者申設民俗，並已爭取到兩億元「台南黃金海...

廣角鏡／食農教育 驅鳥祈福

台南官田國小推動食農教育在校園栽種稻米，每年鳥害嚴重，本月中旬將開始抽穗，校長王全興說，師生仿效農民傳統的方式，自行綁稻...

打造嘉市總圖 要讓親子待整天

嘉義市政府計畫在家樂福北門店的國有地，打造新圖書館總館，現有文化局、黃賓、世賢3座圖書館則定位分館。市府文化局表示，會多...

嘉義竹崎荔枝結果率不佳 恐影響端午產期

嘉義縣竹崎鄉種植約500公頃荔枝，將逢採收期，但農民反映2月降雨打落荔枝花，5月初日夜溫差又大，今年結果率不佳，收成量恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。