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嘉義名店誤開「900多萬天價發票」 苦尋2個月終於找到了
嘉義縣番路鄉名店「半天岩鵝肉」於228連假期間因生意忙碌，業者不慎誤開一張900多萬元的發票，業者著急上網求助網友，希望能尋回這張天價發票，時隔2個多月終於如願找到了！
業者今年2月在臉書發文，焦急尋找某位顧客，原來在228連假期間，因為生意忙碌，業者不慎誤開一張900多萬元的發票，希望透過網路力量尋回這張誤開的天價發票。
業者昨（8）日分享好消息，時隔2個多月終於尋回900多萬的發票，感謝這位嫁到高雄的嘉義女兒，因為她前幾天在對發票時才發現怎麼有開這麼多錢的發票，立刻打電話來問是不是有開900多萬的發票，「在我這裡，我明天立刻寄掛號還給你們」，業者也貼出這張苦尋的發票和顧客手寫信，並再次致謝，「真是太感謝嘉義女兒」。
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