台南鯤喜灣被列歷史街區民宿大解套 台灣邁阿密起步！

文化局日前將鯤喜灣部分列為歷史街區，也等於為非法民宿解套，觀旅局趁勢推動及鼓勵業者申設民俗，並已爭取到兩億元「台南黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」。有議員表示，鯤喜灣具城市中傳統部落的特色，期待多辦活動，做好包裝，並持續養灘，讓黃金海岸更美麗，希望能成為台南的墾丁。

觀旅局長郭貞慧說，台南是國內第一個發展都市型民宿的城市，目前嘉義市也在做。礙於法令規定，民宿申請多有限制，以致檢舉非法民宿多；市府依據法令突破困難，以畫設歷史街區來解套，目前全市已有470多家民宿，每月以2、3家速度成長。雖然歷史街區內仍有非法的民宿，主要是建築物有違建，持續在輔導。

鯤喜灣是台灣鹽業的起始地，文化內容豐富，區內旅遊路線近幾年甚受遊客喜愛，因此建議文化局能把鯤喜灣納入歷史街區，經完整評估後已公布成為台南第六個歷史街區，因此立即舉辦民宿說明會，鼓勵申設民宿，吸引許多業者參加。

遊客從台86線下到西濱公路大都往興達港方向去，為了讓遊客留在喜樹、灣裡玩，最近已向中央爭取到2億元的「台南黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」，等議會通過墊付案就可執行，打造台灣邁阿密。

市議員呂維胤表示，3年前提案建議把鯤喜灣列為歷史街區，欣喜建議被採納並成真。鯤喜灣緊鄰市區，是城市中的傳統部落，除了生活便利且又有鄉村的舒適，這而有著豐富的歷史，有知名小吃、古建築及廟宇文化，而且臨海，有美麗沙灘與海岸，極具觀光潛力。過去缺乏民宿業，讓深度旅遊打折，開放民宿，也打開都市觀光接軌的第一步。不過，市府未來要多辦活動，好好包裝鯤喜灣，且要持續養灘，擴大幅地，並且每年做好廢棄蚵棚的處理，才能吸引遊客。