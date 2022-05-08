快訊

確診者隔離天數縮短不回溯 羅一鈞：擔心行政負擔

英媒示警台灣夏季前死亡率引爆...陳時中指「會參考」 不排除續開邊境

國台辦願協助採購陸方快篩 陳時中：可依法辦理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南遏阻故意放流蚵棚 風浪達7級以上才可歸責天氣

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府提前清理海灘上的廢棄蚵棚，往年堆積如小山景象已改善。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府提前清理海灘上的廢棄蚵棚，往年堆積如小山景象已改善。記者鄭惠仁／攝影

台南市淺海浮筏式牡蠣養殖已進入收成尾聲，部分已沒放養的竹製蚵棚陸續拖回岸邊，並有包商清理，堆疊如山景象改善。近海管理所表示，目前有11個新式蚵棚試驗中，若確能耐風浪，會逐步推廣，逐年減少竹製蚵棚數量；另今年起無法拖回蚵棚的標準，須風浪達到7級以上，否則罰款。

去年台南市養殖季結束，拖到岸邊等待處理的蚵棚有9千多棚，加上前年未處理的蚵棚，數量有有1萬多棚，因直到10月底才清理完，形成蚵棚長期占據沙灘，影響瞻觀也讓民眾不願到海邊戲水。藍綠議員及民眾多有批評，為此市府成立跨局處小組，每月用無人機巡海岸，針對有廢棄蚵棚、垃圾的區域，督促管轄單位清理，另也針對每年牡蠣養殖季結束後拖到岸邊的蚵棚提前招標，今年4月起就開始清理。

市府在安南、安平、南區海岸設5處回收區，其中南區黃金海岸回收區在四鯤鯓，目前許多被拖回岸邊的蚵棚，已陸續由怪手處理，未造成堆積如小山，以及蚵棚散布滿地的狀況。農業局漁港及近海管理所長周瓈朝表示，去年是7月才開始清理，今年提前在4月起清理，7月底就會清除完畢。

周瓈朝說，要解決竹製蚵棚每年發生的環境問題，最徹底的辦法就是改變蚵棚的材料，目前有11棚使用HDPE材質的新式蚵棚在在試驗中，若能耐強浪，就會逐年推廣。

蚵棚的浮具過去以保麗龍為主，但保麗龍不耐碰撞，且日久就會碎裂，造成環境汙染，漁業署已連續兩年補助蚵農使用PE、EPP材質的浮具，其中PE塑膠材質較耐撞，且持續改良中，今年是補助最後一年，全額補助，另EPP補助8成，希望更多蚵農使用PE材質浮具。

過去曾有蚵農故意不把蚵棚拖回，辯稱是風浪太大，被海浪吹走。周瓈朝說，為此今年起規定，必須達到輕度颱風7級風浪以上才能認定是遭風浪吹走，否則視為不拖回，依規定每棚罰3千元，希望遏阻歪風，讓蚵棚回收率達到百分百。

台南市政府提前清理海灘上的廢棄蚵棚，往年堆積如小山景象已改善。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府提前清理海灘上的廢棄蚵棚，往年堆積如小山景象已改善。記者鄭惠仁／攝影

蚵棚 台南

延伸閱讀

打造「台南蚵」競爭力！農業局蚵棚處理費決「凍漲」

台南外海廢棄蚵棚數量龐大 市府今天公告啟動清理機制

相關新聞

台南遏阻故意放流蚵棚 風浪達7級以上才可歸責天氣

台南市淺海浮筏式牡蠣養殖已進入收成尾聲，部分已沒放養的竹製蚵棚陸續拖回岸邊，並有包商清理，堆疊如山景象改善。近海管理所表...

嘉市圖書總館先期規畫曝 議員建議要有親子中心

嘉義市政府計畫在家樂福北門店的國有地，打造新圖書總館，現有文化局、黃賓、世賢3座圖書館則定位分館，最快2025開館，有議...

「俗女養成記」男女主角相親所在 日式老屋今試營運

台劇「俗女養成記」女主角陳嘉玲相親地點「本田三一宅」，今年2月底結束營業後重新委外經營，今上午試營運，除有古箏茶席表演，...

疫情下的旅遊新宣傳 台南在日本推迷你文宣展

自新冠疫情爆發以來，因人員往來受限，台南市政府立即與日本地方政府洽談，在當地圖書館及熱門觀光景點、旅遊服務中心辦理「迷你...

芳鄰相揪回響熱 後壁農會綠色照顧站開課

台南市後壁區農會在農會菁寮分部成立綠色照顧站，籌辦過程雖遇到疫情，長輩報名踴躍，名額迅速額滿，也讓外界看到農村社會學習活...

嘉義市中小學線上學習 準備好了

嘉義市28所國中小學昨天演練居家線上學習，結果相當順利，市長黃敏惠說，選在母親節前測試，讓親子共同學習，絕不因疫情讓孩子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。