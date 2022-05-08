台南遏阻故意放流蚵棚 風浪達7級以上才可歸責天氣

台南市淺海浮筏式牡蠣養殖已進入收成尾聲，部分已沒放養的竹製蚵棚陸續拖回岸邊，並有包商清理，堆疊如山景象改善。近海管理所表示，目前有11個新式蚵棚試驗中，若確能耐風浪，會逐步推廣，逐年減少竹製蚵棚數量；另今年起無法拖回蚵棚的標準，須風浪達到7級以上，否則罰款。

去年台南市養殖季結束，拖到岸邊等待處理的蚵棚有9千多棚，加上前年未處理的蚵棚，數量有有1萬多棚，因直到10月底才清理完，形成蚵棚長期占據沙灘，影響瞻觀也讓民眾不願到海邊戲水。藍綠議員及民眾多有批評，為此市府成立跨局處小組，每月用無人機巡海岸，針對有廢棄蚵棚、垃圾的區域，督促管轄單位清理，另也針對每年牡蠣養殖季結束後拖到岸邊的蚵棚提前招標，今年4月起就開始清理。

市府在安南、安平、南區海岸設5處回收區，其中南區黃金海岸回收區在四鯤鯓，目前許多被拖回岸邊的蚵棚，已陸續由怪手處理，未造成堆積如小山，以及蚵棚散布滿地的狀況。農業局漁港及近海管理所長周瓈朝表示，去年是7月才開始清理，今年提前在4月起清理，7月底就會清除完畢。

周瓈朝說，要解決竹製蚵棚每年發生的環境問題，最徹底的辦法就是改變蚵棚的材料，目前有11棚使用HDPE材質的新式蚵棚在在試驗中，若能耐強浪，就會逐年推廣。

蚵棚的浮具過去以保麗龍為主，但保麗龍不耐碰撞，且日久就會碎裂，造成環境汙染，漁業署已連續兩年補助蚵農使用PE、EPP材質的浮具，其中PE塑膠材質較耐撞，且持續改良中，今年是補助最後一年，全額補助，另EPP補助8成，希望更多蚵農使用PE材質浮具。