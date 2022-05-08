嘉市圖書總館先期規畫曝 議員建議要有親子中心

嘉義市政府計畫在家樂福北門店的國有地，打造新圖書總館，現有文化局、黃賓、世賢3座圖書館則定位分館，最快2025開館，有議員建議，也要規畫親子中心、輕食店等，市府文化局表示，會多元化經營，先期規畫報告日前出爐，占地3.9公頃除第1期圖書館本體，第2期有廣場做生態公園、地下停車場。

文化局指出，今年編入圖書總館規畫設計案，預算2600萬，7月上網公告，約1年半；同步進行土地變更，目前家樂福北門店及周邊為機關用地，市都委會去年通過變更為社教用地，內政部預計本月開都委會，若順利通過，由國產署撥用給市府。

根據先期規畫成果報告，嘉市圖書館總館可朝向「打造全台首座森林音樂魔法圖書館」以木都性格、管樂節慶為亮點主題，藏書達29萬冊，還有樂齡區、多媒體視聽室、3D 列印及虛擬實境體驗區、嬰幼兒圖書等，超過300席座位，戶外還有音樂廳與劇場。

議員傅大偉認為， 圖書總館架構應跟一般圖書館不太一樣，要兼具許多休閒地方，讓小孩休閒、大人閱讀，親子待上一整天，但建設經費龐大，也該爭取中央補助。

文化局代理局長葉國樑說，會打造全方位圖書館，規畫設計、用地變更同步進行，第1期就以整體經費9億8000萬規模進行，加上第2期會破10億，一定會申請中央補助。

文化局也指出，圖書總館建築本體興建於目前家樂福北門店位置，門口朝博東路，預計地上4層、地下2層，第二期的廣場公園及地下停車場，約位於忠孝路346巷的停車場。