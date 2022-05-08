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「俗女養成記」男女主角相親所在 日式老屋今試營運

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
「本田三一宅」希望讓外界看到「老屋重生」日式文化特色。記者謝進盛／攝影
「本田三一宅」希望讓外界看到「老屋重生」日式文化特色。記者謝進盛／攝影

台劇「俗女養成記」女主角陳嘉玲相親地點「本田三一宅」，今年2月底結束營業後重新委外經營，今上午試營運，除有古箏茶席表演，也展出收藏家林繁男珍藏的日本和服與腰帶，讓外界看到「老屋重生」日式文化特色。

「本田三一宅」，為台南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」，座落在新營區綠川與大同街口，約於日據昭和11年（西元1936年）興建，當時為日籍土木營造廠商本田三一的宅邸。

台南市政府文化局說，相較於目前所留日據時期總督府與軍方官邸，均依據階級與規則所構築，因本田三一宅邸不具官樣色彩，格局上顯得自由活潑，室內空間採當年最流行的「和洋折衷」形式建造，建築周圍有美麗的庭園踏托，屋頂由灰黑屋瓦層層鋪疊，整面的拉門提供良好採光，大片下見板則增添牆面活潑氣息。

文化局說，這棟日式木造官舍二戰後為台南縣府宿舍，並於2010年被南市府指定為台南市歷史建築，修復後委外經營藝文展演空間，為新營區首件修復再利用的歷史建築，亦為新營美術園區的景點之一，2017年開幕，旅客可以在榻榻米中喝茶放空，感受日式老屋歷史韻味，後來也是「俗女養成記」男女主角相親拍攝地後吸引許多朝聖人潮，不過今年2月底結束營業。

為使修復後建物得活化再生，文化局說，將委由新業者經營管理，未來以奉茶文化，重視茶之源及飲茶文化，並串聯大新營地區各項藝文活動，達到「老屋再生，人文再創」地方創生，讓老屋再現文化特色。

台劇「俗女養成記」女主角陳嘉玲相親地點新營「本田三一宅」重新開張，今上午試營運，新營區長翁振祥到場致意。記者謝進盛／攝影
台劇「俗女養成記」女主角陳嘉玲相親地點新營「本田三一宅」重新開張，今上午試營運，新營區長翁振祥到場致意。記者謝進盛／攝影
台劇「俗女養成記」女主角陳嘉玲相親地點新營「本田三一宅」重新開張，今上午試營運。記者謝進盛／攝影
台劇「俗女養成記」女主角陳嘉玲相親地點新營「本田三一宅」重新開張，今上午試營運。記者謝進盛／攝影
台劇「俗女養成記」女主角陳嘉玲相親地點新營「本田三一宅」重新開張，吸引地方雅士與會。記者謝進盛／攝影
台劇「俗女養成記」女主角陳嘉玲相親地點新營「本田三一宅」重新開張，吸引地方雅士與會。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局說，「本田三一宅」未來以奉茶文化，重視茶之源及飲茶文化。記者謝進盛／攝影
台南市政府文化局說，「本田三一宅」未來以奉茶文化，重視茶之源及飲茶文化。記者謝進盛／攝影

歷史建築 老屋 本田

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