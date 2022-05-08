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疫情下的旅遊新宣傳 台南在日本推迷你文宣展

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府與日本福岡縣浮羽市合作辦「迷你文宣展」，市長高木典雄也來參觀。圖／台南市政府提供
台南市政府與日本福岡縣浮羽市合作辦「迷你文宣展」，市長高木典雄也來參觀。圖／台南市政府提供

自新冠疫情爆發以來，因人員往來受限，台南市政府立即與日本地方政府洽談，在當地圖書館及熱門觀光景點、旅遊服務中心辦理「迷你文宣展」，獲得廣大迴響，目前已有46個城市參與。今年首次參加的福岡縣浮羽市，邀請西日本新聞社採訪，市長高木典雄到場參觀，表達對展覽的重視與支持。

市長黃偉哲今天表示，欣喜日本有46個城市響應迷你文宣展，也感謝浮羽市的用心安排，不但讓日本友人可以先透過台南文宣介紹，來一趟紙上旅遊；同時透過媒體報導讓更多人知道台南，待疫情結束後歡迎日本朋友實地走訪，體驗台南獨特人文魅力。

新聞及國際關係處表示，浮羽市位於日本九州福岡縣東南方筑後地區，因優質地理環境盛產葡萄、草莓、柿子，享有九州「水果王國」盛名。此次展示選在擁有百年歷史的『土藏』浮羽觀光會館，以及蟬聯九州休息站票選6年冠軍的「驛站浮羽站」旁新蓋的觀光遊客中心「ウキハコ」。來這裡參觀的浮羽市民可以瀏覽台南的文宣、書籍及宣傳海報，還可以用特製的劍獅印章蓋戳留念。

日媒報導連結參考：https://www.nishinippon.co.jp/item/n/871874/

日本 台南 疫情

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