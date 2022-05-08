芳鄰相揪回響熱 後壁農會綠色照顧站開課

台南市後壁區農會在農會菁寮分部成立綠色照顧站，籌辦過程雖遇到疫情，長輩報名踴躍，名額迅速額滿，也讓外界看到農村社會學習活力。

後壁農會總幹事林怡歆上午表示，利用菁寮分部閒置倉庫設立綠色照顧站，讓長者來共餐時或者參與課程時，可以量血壓、做簡單的健康管理，提醒長者注意自己健康，生活上也會比較有保障，明年預計再增設更多綠照站點，服務更多在地高齢者。

後壁農會說，資料顯示，2025年台灣將邁入超高齡社會，也就是說每5人就有1人是65歲以上的老人，在農村地區尤其人口老化問題日益嚴重。

因應農村人力老化問題，農委會推出綠色照顧計畫，以健康促進為核心，發展綠飲食、綠療育，以及綠照顧三大主軸。