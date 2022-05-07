20日起駕！幸運香灯腳可抽中交趾陶白沙屯媽祖

白沙屯媽祖將於本月20日起駕，為慶祝今年進香人數突破10萬人新記錄，雲林至善協會除設計多款隨香小物，也為長途跋涉的「勇腳馬」打造專用襪子，更首度推出交趾陶白沙屯媽祖抽獎，起駕當天由拱天宮抽出幸運的香灯腳，可把精美陶製媽祖迎回家，今天琳瑯滿目的飾品小物和陶製媽祖在朝天宮由法師誦經加持，祈求進香平安。

10多年來積極推動白沙屯媽祖文化的雲林至善文化協會，每年白沙屯媽祖抵北港進香都會動員志工協助進香事務，更推出不少文創小物深受喜愛，今年大手筆請來工藝師打造精美的白沙屯媽祖交趾陶、木雕媽祖項鍊、令旗、手機平安貼等，還烘製8千個平安壽桃和小饅頭，更有專為長途步行設計的「勇字」平安襪，期讓辛苦的香灯腳一路平安。

至善協會長李素寧指出，白沙屯媽祖徒步進香本月20日啟程，今年隨香人數將突破10萬人，為歡慶創紀錄，該協會與北港金德興銀樓合作，仿白沙屯媽祖神尊打造精美的交趾陶神像，讓幸運香灯腳把交趾陶媽祖迎回家。總幹事張智偉也說，今年更選用柏木以雷射工法，雕刻白沙屯媽祖聖像製成木雕媽祖項鍊，每條雕工紋路各不同均為獨一無二，進香期間與信徒結緣。