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20日起駕！幸運香灯腳可抽中交趾陶白沙屯媽祖

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
慶祝進香人數突破10萬人，雲林至善協會打造精美的交趾陶白沙屯媽祖神像供信徒抽獎。記者蔡維斌／攝影
慶祝進香人數突破10萬人，雲林至善協會打造精美的交趾陶白沙屯媽祖神像供信徒抽獎。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖將於本月20日起駕，為慶祝今年進香人數突破10萬人新記錄，雲林至善協會除設計多款隨香小物，也為長途跋涉的「勇腳馬」打造專用襪子，更首度推出交趾陶白沙屯媽祖抽獎，起駕當天由拱天宮抽出幸運的香灯腳，可把精美陶製媽祖迎回家，今天琳瑯滿目的飾品小物和陶製媽祖在朝天宮由法師誦經加持，祈求進香平安。

10多年來積極推動白沙屯媽祖文化的雲林至善文化協會，每年白沙屯媽祖抵北港進香都會動員志工協助進香事務，更推出不少文創小物深受喜愛，今年大手筆請來工藝師打造精美的白沙屯媽祖交趾陶、木雕媽祖項鍊、令旗、手機平安貼等，還烘製8千個平安壽桃和小饅頭，更有專為長途步行設計的「勇字」平安襪，期讓辛苦的香灯腳一路平安。

至善協會長李素寧指出，白沙屯媽祖徒步進香本月20日啟程，今年隨香人數將突破10萬人，為歡慶創紀錄，該協會與北港金德興銀樓合作，仿白沙屯媽祖神尊打造精美的交趾陶神像，讓幸運香灯腳把交趾陶媽祖迎回家。總幹事張智偉也說，今年更選用柏木以雷射工法，雕刻白沙屯媽祖聖像製成木雕媽祖項鍊，每條雕工紋路各不同均為獨一無二，進香期間與信徒結緣。

北港朝天宮正殿今天擺滿各式各樣白沙屯媽祖新創小物，吃的用的應有盡有，並請住持會茂法師誦經加持，為進香活動拉開序曲。協會執行長蔡銘貴說，今年進香人數眾多，呼籲隨香者遵行防疫規範，20日啟駕當天將由拱天宮依香灯腳的臂章號碼抽出交趾陶媽祖的幸運者，27日回程再由拱天宮頒發把第1尊珍貴的陶製媽祖迎回家。

進香小物還有為香灯腳設計的專用襪。記者蔡維斌／攝影
進香小物還有為香灯腳設計的專用襪。記者蔡維斌／攝影
慶祝進香人數突破10萬人，雲林至善協會製作大批進香文創小物與信徒結緣，並請朝天宮法師加持祈福。記者蔡維斌／攝影
慶祝進香人數突破10萬人，雲林至善協會製作大批進香文創小物與信徒結緣，並請朝天宮法師加持祈福。記者蔡維斌／攝影
慶祝進香人數突破10萬人，雲林至善協會製作大批進香文創小物與信徒結緣，並請朝天宮法師加持祈福。記者蔡維斌／攝影
慶祝進香人數突破10萬人，雲林至善協會製作大批進香文創小物與信徒結緣，並請朝天宮法師加持祈福。記者蔡維斌／攝影
慶祝進香人數突破10萬人，雲林至善協會打造精美的交趾陶白沙屯媽祖神像供信徒抽獎。記者蔡維斌／攝影
慶祝進香人數突破10萬人，雲林至善協會打造精美的交趾陶白沙屯媽祖神像供信徒抽獎。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖 北港朝天宮 交趾陶

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