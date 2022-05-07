南市尚有3萬劑莫德納疫苗可預約 3處快篩站持續開設

台南市長黃偉哲今天偕同衛生局長許以霖向市民說明疫情狀況、宣導專線及聯合聲明，並呼籲莫德納疫苗尚有3萬個可預約名額，歡迎市民朋友如有需求前往施打疫苗。

關於工業區廠商每日快篩試劑需求量大不敷使用的情形，許以霖表示，過去媒介幾家工業區廠商，透過經濟部專案直接與快篩廠商聯繫購買，目前台灣採定額徵用及開放買賣雙軌並行，針對大量使用之廠商，建議透過經濟部專案直接向快篩廠商接洽。

許以霖說，台南市設有3個快篩篩檢站，提供風險族群，或是低收入戶可以到這3個篩檢站，到明天為止都還是有，下周也會繼續延續，包含松柏育樂中心、新化體育公園、營新醫院前。

台南市診所協會理事長賴俊良表示，隨著疫情升溫，確診數增加，呼籲市民及各界團體，力挺醫護和衛政、社等所有全力防疫的第一線人員，請互相體諒、多點耐心及包容。