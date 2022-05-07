台南確診增影響量能 醫院盼互相體諒多點耐心

台南市COVID-19今天新增確診首度破千例，已影響醫療量能，台南市醫師公會、診所協會及4大主責醫院發表聯合聲明，籲市民及各團體互相體諒、多點耐心，力挺第1線防疫人員。

台南市長黃偉哲今天下午在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會公布台南新增1342例，他表示，確診病例已對醫療量能帶來壓力，醫護防疫卯足全力處理。

台南市醫師公會、台南市診所協會及成大醫院、奇美醫院、台南市立醫院、台南市立安南醫院等4大主責醫院透過記者會發表聯合聲明，隨著疫情升溫，確診人數增多，中央政策快速轉變，市民及各界團體應互相體諒，多點耐心及包容心，力挺醫護、衛政及社政等防疫第1線人員。

台南市政府衛生局長許以霖表示，中央防疫政策一直修正，地方政府辛苦跟進，台南目前還有3萬劑莫德納疫苗，市民應儘速預約施打。

台南市某幼兒園出現幼兒確診，卻未第1時間停課，園方說法反覆，台南市政府教育局長鄭新輝說，市府已展開調查，一旦屬實，將開罰新台幣6萬元至30萬元，且研議對幼兒園減招、停招或停辦處分。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市今天新增1342例確診病例，包含628名男性、714名女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月30日至5月6日，85.2%於5月5日及6日發病，其中421例無症狀。