快訊

國內疫情藏黑數？ 2理由讓陳時中認了：未來有一半確診者沒被驗出

北市專責病床估12日全滿 柯文哲宣布新制：確診者先待在家

台南確診增影響量能 醫院盼互相體諒多點耐心

中央社 / 台南7日電

台南市COVID-19今天新增確診首度破千例，已影響醫療量能，台南市醫師公會、診所協會及4大主責醫院發表聯合聲明，籲市民及各團體互相體諒、多點耐心，力挺第1線防疫人員。

台南市長黃偉哲今天下午在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會公布台南新增1342例，他表示，確診病例已對醫療量能帶來壓力，醫護防疫卯足全力處理。

台南市醫師公會、台南市診所協會及成大醫院、奇美醫院、台南市立醫院、台南市立安南醫院等4大主責醫院透過記者會發表聯合聲明，隨著疫情升溫，確診人數增多，中央政策快速轉變，市民及各界團體應互相體諒，多點耐心及包容心，力挺醫護、衛政及社政等防疫第1線人員。

台南市政府衛生局長許以霖表示，中央防疫政策一直修正，地方政府辛苦跟進，台南目前還有3萬劑莫德納疫苗，市民應儘速預約施打。

台南市某幼兒園出現幼兒確診，卻未第1時間停課，園方說法反覆，台南市政府教育局長鄭新輝說，市府已展開調查，一旦屬實，將開罰新台幣6萬元至30萬元，且研議對幼兒園減招、停招或停辦處分。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市今天新增1342例確診病例，包含628名男性、714名女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月30日至5月6日，85.2%於5月5日及6日發病，其中421例無症狀。

台南 衛生局 莫德納疫苗

延伸閱讀

台南某幼園隱匿疫情...未停課消毒傳染幼童全家 黃偉哲：將重罰

台南國三生會考前一周改線上 停課標準這一點也將放鬆

台南學校教職員工生居隔快篩試劑 5月6日起在校領取

黃偉哲宣布：學校老師學生居家隔離就能領快篩免排隊

相關新聞

台南某幼園隱匿疫情...未停課消毒傳染幼童全家 黃偉哲：將重罰

台南市今(7)日新增1342名COVID-19本土確診病例，包含628例男性、714例女性個案，年齡介於未滿10歲至90...

南市種電 議會要市府提檢討報告

行政院副院長沈榮津昨天到台南參加漁電共生開發業者座談，鼓勵還在猶豫的業者加入；但漁電共生、農電共生等地面型光電爭議大，市...

全國搶篩劑 立委急調千劑為西螺果菜市場熱區救火

疫情升溫，雲林縣被視為確診「重災區」的西螺鎮，尤以南來北往人潮多的果菜市場較為嚴峻，為確保市場穩定交易，在全國快篩劑極欠...

超級任務！南市連續2年藍天日數達8成 改善率六都第一

台南市環保局表示，在市府相關局處全力執行「亮麗晴空計畫」，去年迄今未有臭氧濃度超標的紅害事件，並連續2年藍天日數突破8成...

長輩活躍老化樂活創作展 新港鄉14個社區關懷據點聯展

長期陪伴社區成長的嘉義縣新港文教基金會，成立將滿35周年，今年串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，...

台南市表揚5大類60位模範母親 最高齡官田區98歲陳王尋

台南市政府今天在永華市政中心舉辦「愛在馨裡 LOVE MOMMY」母親節感恩表揚活動，市長黃偉哲頒獎給全市60位模範母親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。