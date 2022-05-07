台南某幼園隱匿疫情...未停課消毒傳染幼童全家 黃偉哲：將重罰

台南市今(7)日新增1342名COVID-19本土確診病例，包含628例男性、714例女性個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月30日至5月6日，85.2%於5日及6日發病，今日病例中包含421例為無症狀感染。今天傳出六甲區某私立幼兒園涉嫌隱匿幼童確診，沒有停課消毒結果傳染給其他幼童造成全家父母及2個小孩都陸續確診，市長黃偉哲在防疫記者會強調，至少重罰6萬元以上，最重處分甚至減招或停招。

據了解，遭指控的幼兒園4月26日傍晚接獲有1名學生確診通知，衛生單位要求匡列並通知學生停班課，但幼兒園隔天並未停課，衛生局28日才接獲通報。台南市教育局長鄭新輝表示，台南訂有學校及幼兒園停課標準，有師生確診該班就必須停課7天，今天前往疫調卻說詞反覆一變再變，真相只有一個，幼兒園已違反停課規定將重罰，另是否有疫調隱匿不實，將再次查核，對於教育人員卻說法不真實，將依調查結果送衛生局後絕對會依照相關規定加以嚴懲重罰

黃偉哲表示該幼兒園違反傳染病防治法的部分，裁罰金額是6至30萬元，初犯是6萬。但是考量到他的態度非常非常閃爍、不配合，經過專家會議討論開罰的金額，原則上不會只有6萬，會比較高，周一就會把裁罰單開出；另違反幼照法部分教育局也會有處置。

衛生局長許以霖提醒民眾如被通知確診時，請先留在家中，等待公衛人員通知，陸續由居家照護及疫調人員與確診者聯繫；保持一人一室、勿共餐，盡量和家人使用不同衛浴設備或每次使用後適當清消，保持佩戴口罩、勤洗手或使用酒精等防疫習慣，若有發燒，可先使用退燒藥減緩不適，盡量臥床休息和飲水。

衛生局也提醒確診者務必觀察自身症狀變化，如有喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青症狀，請聯絡主責醫院或居家照護醫療專線。

市民也能透過「臺南共照雲」LINE ID：@794mfoab，或透過台南市衛生局Facebook、service@tncghb.gov.tw反應防疫相關問題；如有防疫、醫療需求，可以撥打06-2880180、06-3901551，06-3901551同時也開放給非確診者進行防疫問題諮詢。確診者有健康照護需求，請撥06-2880115，其他問題請撥1999，以讓市民都能獲得適切的服務。