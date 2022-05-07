嘉市2家社區藥局 提供確診口服用藥

確診者即日起也可以到社區藥局免費領取口服抗病毒用藥，嘉義市藥師公會常務理事林岫加說，全台有57家社區藥局有提供口服抗病毒用藥，嘉義市有2家「核心藥局」分別是聖心藥局、弘安藥局（文化路），可能是許多人還不知道所以目前都還沒有確診者持醫師處方簽過來取藥。她提醒確診民眾，如果不方便前來，可以透過藥師公會聯絡，利用藥師送藥到宅服務。

林岫加說，如果在家用快篩結果是陽性然後到醫院PCR檢測也是陽性，醫師會開立口服抗病毒用藥處方簽給確診民眾，持這處方簽就可以領取免費用藥，不過，並不是每位確診者都適合，仍要依據醫師處方簽內容。

她說，這口服抗病毒用藥早晚各服用3顆，連續服用5天，目前公費補助，確診者只要持醫師處方簽就可以免費拿取。她指出，這批藥不便宜，每盒30顆要價2萬多元，自家藥局分配到20盒40多萬元的藥。