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疫情擋不住 嘉市確診數破百例

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市今天新增110例確診病例。圖／嘉義市政府提供
嘉義市今天新增110例確診病例。圖／嘉義市政府提供

疫情來勢洶洶在台灣本島中唯一縣市未破3位數的嘉義市今天也新增110例確診案例，包含12歲以下31例，12～64歲 71例，65歲以上8例。

市府說明，其中63例於居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性；5例曾接觸外縣市確診者；35例因有症狀就醫採檢PCR陽性、7例無症狀自行快篩。嘉義市目前居隔2334人，解隔317人，輕症居家照護人數487人。

為讓民眾更清楚的了解防疫資訊，嘉義市衛生局製作「J夫人疫言堂」影片，教導民眾如果確診或是被匡列為居家隔離該如何處理，減少恐慌有助於對抗疫情，民眾可以到嘉市A健康臉書粉絲專頁或嘉義市衛生局youtube頻道觀看。

由於國內疫情進入社區流行階段，確診個案遽增，為擴大基層醫療防疫量能，強化COVID-19採檢分流，指揮中心開放診所提供PCR核酸檢驗採檢服務，提高民眾採檢可近性。

公費PCR核酸檢驗採檢服務院所名單已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19防疫專區」/臺灣社交距離App及採檢地圖/COVID-19全國指定社區採檢院所地圖，以利民眾查詢。先以電話聯繫，確認服務時段及預約狀況再前往。

衛生局提醒，民眾如自覺有風險且出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀，或抗原快篩（含家用快篩）陽性時，請佩戴醫用口罩，就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估進行PCR核酸檢驗。當出現COVID-19警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、心跳超過100次/分鐘（無發燒時）、無法進食喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少等嚴重症狀時，建議儘速前往醫院急診就醫。

衛生局 嘉義 COVID-19

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