全國搶篩劑 立委急調千劑為西螺果菜市場熱區救火

疫情升溫，雲林縣被視為確診「重災區」的西螺鎮，尤以南來北往人潮多的果菜市場較為嚴峻，為確保市場穩定交易，在全國快篩劑極欠缺下，立委劉建國緊急向中央調撥1000劑快篩應急，優先提供給登記有案的市場員工、盤商及菜農快篩，避免疫情擴大。

1000劑快篩試劑今天送達西螺果菜市場，並舉行簡單捐贈儀式，西螺鎮長也是西螺果菜市場董事長鄭玲惠表示，西螺果菜市是國內蔬菜最大供應地，每天南來北往的人相當多，疫情升溫以來，公所對市場每天加強清消，也配合中央防疫指揮中心及農委會規定，要求所有員工打完三劑疫苗，也請進場交易的農民及盤商一定要配合完成接種。

劉建國指出，西螺果菜市場是全國最大的產地批發市場，為維持市場正常交易能量、價格穩定，確保農民、盤商在市場內得以安全交易，尤其中央實施「以篩代隔」政策，場方向他反映希望能比照北農模式，提供市場員工及盤商、農民快篩。

因此，劉建國向中央疫情指揮中心及農委會反應並協商後，緊急調撥1000劑給西螺果菜場使用，篩劑今天運抵果菜市，鄭玲惠說，預定明起開始對場內881名登錄有案的員工、盤商、菜農進行快篩，其餘以實名制提供給有出現症狀的農民或承銷人現場使用，一旦採陽馬上就近送基督教醫院進行PCR採檢，以防擴散，由於雲林縣府公布西螺疫情較嚴重，使最近西螺果菜市場交易受影響，鄭玲惠等人也希望縣府及早爭取發放快篩劑，以免抹煞市場工作人員的努力，提供國內蔬菜一個安全交易平台。

由於目前快篩由中央統一調配，對於西螺公所的喊話，雲林縣府新聞處長羅楚東強調，防疫不分你我，刻意製造矛盾並沒有任何幫助，縣府雖一再向中央催促盡快發配，但在全國快篩劑供應不足之下，並不清楚中央從哪個管道特別調撥給劉立委，如果確實有特殊管道，也歡迎多幫忙協助爭取，因為每個鄉鎮都需要充足的快篩劑。