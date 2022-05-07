嘉市因應疫情 全市中小學線上教學演練測試量能

因應疫情的不確定，嘉義市今天進行全市28所國中小學演練居家線上學習，對測試各校線上教學量能及網路平台的流量壓力，測試結果相當順利。市長黃敏惠說，演練可以讓老師做更完整的準備，學生與家長也可以一齊做準備，但是壓力測試在於全都一齊上網時才能真正了解，選在母親節前夕進行測試，一來讓親子共同學習，二來讓家長可以幫助孩子在學習時候發現問題立即改進。

嘉義市國民中小學線上教學演練以「Google meet」為主要平台，全市國中小教師同步進行線上授課，市長黃敏惠親自到興安國小巡視線上教學情況，並登入興安國小一年三班「『食』在興安」課程的「六大類食物」線上教學教室，關心師生上課情形，看到市長一起連線上課，可愛孩童稚聲音四起紛紛向市長問好。黃敏惠接著加入六年級的國語課，一起透過視訊應答。

市長黃敏惠指出，全市師生一起上網進行演練，執行相當順利。適逢母親節前夕，善用此次演練機會親子共學，也是增進親子感情的好方法。面對疫情以謙卑態度超前部署，做足準備，絕不因疫情讓孩子的學習受到影響。

黃敏惠表示，全市線上教學演練是新的嘗試，針對不同年齡層學生，線上教學作法也有所差異，低年級是展示與講述，高年級學生則可以登打文字、線上收交和批改作業，進而立即評分並給予學生回饋，擴大資訊教育效能。突發的疫情是危機也是轉機，運用科技讓孩子繼續學習，而科技也激發出更新的創意與互動。

教育處長林立生指出，為了預防疫情擴散癱瘓正常教學，嘉義市特別辦理此次全市線上教學演練，讓各校師生都做好線上學習準備。教育處也會密切監控網路流量，維護網路平台順暢，確保資訊安全，不讓疫情影響孩子的學習。