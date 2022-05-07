超級任務！南市連續2年藍天日數達8成 改善率六都第一

台南市環保局表示，在市府相關局處全力執行「亮麗晴空計畫」，去年迄今未有臭氧濃度超標的紅害事件，並連續2年藍天日數突破8成，良好日數比率40.6%，歷年最佳。今年至4月底止藍天日數比率更達到83.8%，與去年同期相較，改善率達40.6%，依環保署監資處統計是六都第一，已連續4年榮獲環保署全國考評最高榮譽「特優」之肯定。

環保局表示，空汙容易造成過敏，民眾也期待有好的空氣，台南市PM10、 PM2.5濃度都有改善，去年PM10濃度較前年改善17.4%，PM2.5濃度改善10.3%，改善率皆為六都第一。其中，PM10年平均值已連續3年符合空氣品質標準(50μg/m3)。

環保局指出，依南部來說，通常是半年好天氣，半年屬於秋冬季空品不良，因此要達成藍天日數8成以上，秋冬季半以要5成以上天都是藍天，多年來從固定汙染源、逸散汙染源、移動汙染源訂定許多管制策略並有效執行，如固定汙染源管制方面，轄內789座高汙染工業燃油鍋爐，97%已汰換成低汙染鍋爐，多數改用天然氣，汰換率全國第二。

在全市20大工廠排放大戶共49家業者，與環保局達成汙染減量共識，總計將投入9.1億元提有設備效能或製程改善，預計2020年至2023年減少揮發性有機物758公噸、硫氧化物161公噸、氮氧化物106公噸、粒狀汙染物32公噸。

逸散汙染源管制，要求並查核全市營建工地有無落實灑水抑制揚塵外，也推動大型推動施工機具汙染減量，以1億元以上之8處大型公共工程及大型廠房興建工程為對象，造冊列管202輛施工機具，排放符合標準即核發合格標章，迄今已核發109張標章。各局處擴大洗街量能共洗掃約47.1萬公里，削減PM10約1226公噸與PM2.5約283公噸，減少道路車行揚塵。

在老舊車輛汰換，去年一到三期大型油車共計淘汰929輛，調修燃油控制系統418輛，高於環保署的改善數747輛。近兩年共計淘汰老舊機車11萬輛，累積淘汰率六都第一。管制老舊車輛部分，除路邊攔查外，也在路中設置逾30部車辨系統，只要拍到未定檢車輛即寄掛號信通知，未通過檢查及開罰，加速老舊車輛淘汰。