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長輩活躍老化樂活創作展 新港鄉14個社區關懷據點聯展

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」。圖／嘉縣府提供

長期陪伴社區成長的嘉義縣新港文教基金會，成立將滿35周年，今年串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起至7月3日在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」。

縣長翁章梁上午參加開展說，「看到老序大自畫像的作品，太不可思議了，人生最快樂的事，就是忘記時間，畫圖畫到忘了吃飯，不知道太陽下山了，這才是最快樂的事。」

新港文教基金會以「維泰號行動圖書館」進入各社區，帶長輩體驗與學習多元課程，藉新港文化館‧25號倉庫平台，串聯社區阿公阿嬤作品，不論是個人故事、懷舊記憶、信仰寄託還是社區產業特色，都是社區照服員與長輩們一起創作，獨一無二的成果展現。

志工參與陪伴、互動過程，發現透過藝術參與，能激發出更多社區能量，藉藝術引導創作內涵與方法，結合居民建構出在地文化內涵，互為表裡，相輔相成，發展以新港為主體社區文化特色，具文化公民權核心價值，看到老人家走出家門，參與關懷據點活動，更健康快樂。

新港文教基金會董事長陳政鴻說，基金會和扶緣協會服務過程，發現老序大不論務農或退休，畫畫、作童玩、手工藝品，個個都很有才華，作品只給家人人欣賞太可惜，搭平台展出作品，讓鄉親看到長輩們智慧與才藝。

「心手相連．樂活創作展」展覽即日起至7月3日（周一、國定假日休館），周二至周五下午2點到5點0，周六、日上午10點到中午12點、下午2點到5點（學校團體預約參觀不在此限）。地點在新港文化館‧25號倉庫（新港鄉登雲路111巷2號），團體參觀導覽預約請洽新港文教基金會（05）3745074。

嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」，縣長翁章梁（右）上午參加開展。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」，縣長翁章梁（右）上午參加開展。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港文教基金會串聯新港14個社區發展協會與關懷據點，共290名長輩作品，即日起在新港文化館‧25號倉庫推出「心手相連．樂活創作展」。圖／嘉縣府提供

圖書館 翁章梁

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