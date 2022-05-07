台南市表揚5大類60位模範母親 最高齡官田區98歲陳王尋

台南市政府今天在永華市政中心舉辦「愛在馨裡 LOVE MOMMY」母親節感恩表揚活動，市長黃偉哲頒獎給全市60位模範母親，黃偉哲表示，天下的媽媽都是偉大的，母親在每個人生命中都扮演著重要角色，希望藉由今日的表揚活動，肯定與感謝天下所有母親的付出，也呼籲提醒市民朋友做好防疫，就是給媽媽最好的母親節禮物。

表揚活動由鹽水區橋南社區舞蹈團表演揭開序幕，市長黃偉哲、社會局長陳榮枝及貴賓一同將專屬獎牌、紀念禮品及代表「乎好」的台南火鶴花致贈予最高齡的媽媽代表最高齡98歲的慈暉媽媽陳王尋女士，為母親節表揚典禮敲響慶祝的鐘聲。

陳王尋和丈夫胼手胝足栽種菱角維持一家生計，將6名子女養育成人，現已子孫成群，家庭美滿。陳王尋雖未接受教育，但以自己良好的品德身教培育子女，與鄰里亦相處和睦，言行堪為子女楷模及地方表率，對社會深具示範作用，值得大眾學習。

今年表揚獎項共有5大類，包括替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」7位、照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」8位、秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ina(伊娜/媽媽) 」2位、刻苦持家自強不息的「自強媽媽」5位、教養子女健全發展，鼓勵子女從事對國家社會發展有貢獻工作的「慈暉媽媽」38位。

社會局表示，在防疫優先情況下，依中央流行疫情指揮中心公告規劃防疫措施，以精簡隆重典禮的形式分流頒獎，入場實施體溫量測並全程配戴口罩參與活動，採分區控管人數並落實各項防疫措施，保障參加人員健康。

台南市推動許多友善婦女的福利服務，照顧婦女各個人生階段的需求，例如孕產階段提供高危險群孕婦產前診斷補助、人工生殖技術補助、藥癮孕產婦照護補助、好孕胸章及婦幼停車證；產後提供生育獎勵金、母乳諮詢服務、增設哺集乳室、孕產婦及嬰兒營養補助、育兒指導，並成立婦女學苑、新住民家庭服務中心等。