服裝設計師林國基返鄉 助台西獨老一圓母親節佳宴
母親節一家團圓共享歡樂盛宴，對雲林台西鄉85歲林老阿嬤來說，是個奢侈的夢想，家境清苦的老奶奶和身障兒子相依為命，兒子想盡孝心卻力有未逮，華山基金會決定為阿嬤圓夢，邀總舖師到宅煮了一桌豐盛佳餚，更邀請名服裝設計師林國基返鄉與奶奶共度佳宴，老人家開心無比。
問起這個對林老奶奶的重要節日，她似已遺忘，加上失智日益嚴重，早已想不起這個在兒子小時候曾經一起歡樂過的日子，有多麼遙遠，兒子想略盡孝心幫母親喚起這份親情記憶，好好和老媽過一次母親節，只是家境清寒加上行動不便，這個小小的夢想也只能深藏於心。
華山基金會台西站長丁淑惠得知後，請來女總舖師丁玫玲到宅服務，為老人家設計專屬母親節套餐，清蒸石班、茶樹烏骨雞到日式滷鮑魚、干貝白菜滷，每道都是阿嬤的最愛。
華山基金會更邀請服裝設計師林國基及台西藝術協會理事長丁仁桐等人當陪賓，為阿嬤夾菜，陪老人家閒話家常，話說過往，提起古早事，老人家話匣子和胃口全開，吃得更起勁，笑臉不時掛在臉上，吃得心頭暖烘烘，兒子看在眼裡更老萊子逗親之樂。
丁淑惠說，林阿嬤受華山基金會到宅關懷、陪同就醫、提供營養品等照護長達五年，看著奶奶逐年衰老，失智逐漸惡化，令人不捨，身障的兒子，不忍老母獨居故鄉，他得來回奔波照顧，最近與妻女搬回同住，今年想陪媽媽過個溫馨母親節，卻無法完成如願。
如今老人家在宅前一場家宴又有名人相陪作伴，連台西國中學生也送卡片和花，讓老人家超開心，林國基也感謝華山基金會用心照顧失能、失智、失依的三失長輩，他長年旅外更能感觸故鄉獨老的無依，近年來疫關難過，加上烏俄戰爭，物價高漲，民眾捐款縮水，眼看端午節將屆，全台捐款較去年少約1000萬，亟待各界共伸援手一起守護偏鄉孤老。
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