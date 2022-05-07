台南公布永康汙水下水道接管1.5萬戶成果 宣告二期啟動

台南永康區人口約23萬人全市之冠還在增加，產生的生活汙水排入鹽水溪數量龐大、造成鹽水溪長年被列為中度至嚴重汙水河川。永康汙水下水道系統設置範圍廣達3900公頃，市府今天公布初步成果，宣告第二期規畫設計啟動，要加速環境改善。

水利局表示，永康汙水下水道系統分三期建設，總經費約130億元，到今年3月已投入37.7億元，完成管線約6.7萬公尺，用戶接管約1.5萬戶，永康水資源回收中心正在試運轉。全期設計處理汙水量為每日87000噸，預計可接管約10.8萬戶，第一期下水道系統共22標工程將於今年下半年到明年陸續完工。

「投入地面下的建設經常不討好」，市長黃偉哲表示，汙水下水道系統是否完善，是都市進步與民眾生活品質指標，雖地底下的建設成果市民看不到，但建設完成後可有效改善居住環境衛生也能減輕河川水質污染，因而一直積極向中央爭取經費投入下水道系統建設，加速環境改善，營造宜居台南。

台南的汙水下水道系統包含柳營、官田、永康、仁德、虎尾寮、安平、安南區鹽水等7處下水道系統，永康市建設規模最大。

永康區第二期汙水下水道系統範圍為國道高速公路以東、鹽水溪以西、自強路永平街以南、國光三街及復興路以北；以及國道高速公路以西、柴頭港溪以東、縱貫鐵路以南、小東路、復興路以北區域，約1100公頃，實施期程為111年至116年，其中主次幹管、分支管網管徑300到1000mm約7.9萬公尺，規畫接管戶計約3.4萬戶，預計可提升用戶接管率約5%。