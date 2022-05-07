捐血送快篩！民眾黨號召民眾挽袖解血荒

台灣近來疫情嚴峻，捐血民眾驟減，造成血庫儲量嚴重不足，台灣民眾黨嘉義市黨部東區聯合競選服務團隊在母親節前夕號召嘉義地區在地公益團體、善心企業募集物資，今天在垂楊路捐血室舉辦「民眾與妳、捐血抗疫」活動；前100名捐血者將獲贈新冠病毒快篩試劑乙組以吸引民眾挽袖捐血。

民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁表示，主要目的是要藉由活動來號召民眾一同捐血，來補充目前血庫儲量不足的狀況，同時前100名捐血者再加碼贈送每人乙份新冠病毒快篩試劑，讓民眾能有更多自我篩檢的機會，確保疫情期間自身的健康狀況。

東區議員參選人林昱孜表示，希望在母親節假期藉由舉辦捐血活動來鼓勵更多人響應，台灣因疫情衝擊正面臨長期血庫吃緊的狀況，此次募集許多物資就是希望能邀請所有民眾共襄盛舉，一起捐血抗疫。

興安里長參選人張哲綱表示，因目前全台灣快篩試劑嚴重缺貨，許多民眾遍尋不著有存貨的藥局，這次活動準備贈出100組快篩試劑，希望能吸引到更多民眾前來參與這場公益捐血活動。

荖藤里長參選人楊智凱呼籲大家一起挽起袖子捐獻熱血，在母親節前夕鬥陣來做公益，將母愛化作大愛幫助更多需要的人。