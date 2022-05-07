黃偉哲訪98歲慈暉媽媽王鄭西獻祝福 感謝所有母親付出
台南市長黃偉哲上午到訪關心安定區98歲慈暉媽媽王鄭西女士，送上母親節祝福及台南在地名產禮盒、棉被，社會局長陳榮枝、民政局長姜淋煌等人陪同道賀；黃偉哲稱讚王鄭西有勤懇樸實、平凡卻堅韌的美德，為家庭付出心力，用心培育子女成為社會穩定的力量，祝福她母親節快樂，平安健康。
黃偉哲離開前不忘提醒王鄭西疫情日趨嚴峻，務必注意身體健康並做好防疫。王鄭西的兒女子孫陪侍在旁，場面溫馨熱鬧，讓王鄭西提前度過開心難忘的母親節。
黃偉哲表示，感謝所有為家庭、職場、社會付出心力的女性，她們是社會穩定不可或缺的重要力量，也提醒為人子女要記得勇敢向媽媽表達感恩心意，傳達愛和關心，讓台南成為有愛城市。
陳榮枝表示，王鄭西為人謙和，是鄰里間極力推崇的長輩，與丈夫農務，育有三子四女，侍奉公婆至孝，更是全心付出照顧七名子女，子女都能勤勤懇懇生活，成家立業，「是一名偉大的母親，堅毅樸實道德品行足為社會表率」。
陳榮枝指出，市府為照顧年輕時努力為家庭打拚的長輩，積極推動長照服務2.0，提供多元資源，家中若有長照需求的民眾可撥打長照服務專線1966或社會局長期照顧管理中心06-2931232洽詢，「一通電話即到府評估」。
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