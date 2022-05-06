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台南醫界強調醫療量能充足 籲民眾挺防疫人員

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市醫師公會理事長陳相國（右）。圖／公會提供
台南市醫師公會理事長陳相國（右）。圖／公會提供

台南市4大主責醫院院長包括成大、奇美、市立醫院和安南醫院以及台南市醫師公會與台南市診所協會今天發表聯合聲明，強調目前台南醫療量能充足，請市民用行動力挺醫護和衛政、社政等所有拚盡全力守住Covid-19防線的第一線人員。

台南市醫師公會理事長陳相國表示，目前台南市醫療量能充沛，請民眾遵循指揮中心指引，也請市民相信台南市優質醫療團隊的能力，第一線防疫人員有信心和市府團隊攜手帶領民眾一起打敗Covid-19病毒，度過疫情最艱困的時刻。

奇美醫院院長邱仲慶表示，在疫情當下，經濟動盪、人心浮動，醫護人員也相當辛苦。他用德國哲學家尼采的名言That whatever doesn't kill you makes you stronger－”愈挫愈勇” 來鼓勵大家。希望在台南市政府的努力之下，經過淬鍊，讓我們的意志更堅強，使大家的心更緊密地結合，一起向上提升台灣及醫療服務的水準，使臺灣的人民更加茁壯。

聯合聲明指出，全世界已與Covid-19病毒纏鬥兩年多，在中央指揮中心公布相關防疫政策之外，台南市府團隊一路帶領第一線防疫工作人員積極應變，攜手各區醫療院所包括4大主責醫院、31家網絡醫院、37區衛生所和逾600家基層診所，做好全市大聯防工作，確保台南醫療量能充足，全力守住仍是目前六都確診人數相對較少的台南。

隨著疫情升溫、確診人數增多，加上中央政策快速轉變，台南4大主責醫院包括成大醫院、奇美醫院、市立醫院和安南醫院，以及醫事相關公會呼籲市民和各界團體，請互相體諒、多點耐心和包容心，力挺醫護和衛政、社政等所有拚盡全力守住Covid-19防線的第一線人員。

台南 疫情 成大醫院

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