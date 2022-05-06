嘉大食農教育博覽會 食安食農增強免疫力

嘉義大學有感於唯有食用優質健康的好食材，提升自我免疫力才是抗疫最佳防禦之道；適逢歡慶新民溫室創立十週年，嘉大行銷與觀光管理學系師生偕同該校自然農法學園社團今、明2天邀集近30家認同友善耕種的小農、農企業組織與嘉義市政府建設處，在嘉大新民校區舉辦「拾農-嘉大食農教育博覽會」，體驗活動都免費，希望能帶給民眾食安食農各方面的知識。

嘉大副校長張俊賢表示，推廣食農教育是為人民健康把關，同時鼓勵民眾支持國產農產品，促進在地經濟及農業的發展。嘉大師生用心規劃這場教育博覽會，所有的體驗活動都免費，希望能帶給民眾食安食農各方面的知識，現場更準備新民溫室種植的無毒香草，有羅漢果、萬壽菊、甜菊、香茅、薄荷及洋甘菊等，調配沖泡成夏日冰涼可口有益提升免疫力的花草茶供現場民眾免費飲用，希望提升民眾免疫力。

嘉大在教育部高等教育深耕計畫經費挹注下，持續發揮百年農校特色推廣食農教育，利用新民校區600多坪的8間溫室，採用自然無毒的「自然農法」友善耕種方式，不但提供學生學習如何從生產到銷售的實務經驗，同時也協助嘉義鄰近的國小戶外教學場域，讓學童了解食材是如何從產地到餐桌，認識有機蔬果栽培過程，增加食安食農相關知識。

「拾農-嘉大食農教育博覽會」活動內容豐富多元，正值母親節前夕，主辦單位除安排新民溫室導覽解說，也規劃應景的母親節壓花卡片DIY與香草茶包製作體驗，最特別是提供民眾親身體驗下田種菜與餵雞，透過食農教育的寓教於樂活動，體驗在都市裡難得一見的田園之樂。

明天上午10:00至下午5:00活動持續進行，並特別邀請「葫蘆。蘋果。貓」大齡食堂參與活動，由65歲以上長者掌廚，採用新民溫室內當日新鮮摘採之蔬果烹調出老少適宜的美味便當，有意嚐鮮之民眾，歡迎抵達活動現場時搶先預訂。