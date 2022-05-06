三昧堂偶戲電影展朴子水道頭開幕 體驗拍電影臨場感

嘉義縣文化觀光局爭取文化部影視音計畫，在朴子市嘉藝點水道頭文創聚落，展開連串以影視文化為主軸系列活動，上午「柔琴似水三昧堂精工戲偶電影本尊展」主題展開幕，讓觀眾進入布袋戲影視世界！

文觀局副局長宗金蘋、朴子市長吳品叡、議員姜梅紅、林緗亭等民代到場；開幕活動，三昧堂創意木偶團隊精彩演出，即將上映電影「柔琴似水II」精彩片段，設計電影精華首映、導演分享會、現場操偶體驗等活動，與劇迷同樂！

一群孩子從小愛布袋戲，長大後成立「三昧堂創意木偶團隊」，是嘉縣表藝中心駐館表演團隊，2019年拍攝「柔琴似水」電影，每周末將拍片現場開放民眾參觀成為話題，至今創作200餘件精工布袋戲偶，展示三昧堂布袋戲電影「柔琴似水」與「三昧創世錄」片場本尊精工戲偶、電影作品力，展場還有拍片用的土台與體驗戲偶，讓民眾體驗拍攝電影臨場感。

主題特展將布袋戲影視文化帶到水道頭，特展期間假日規畫各式主題電影工作坊，結合三昧堂即將上映的布袋戲電影「柔琴似水II」創作過程，包含電影編劇、搭景、操偶、拍攝實作、拍攝技巧、口白與後製等，讓民眾了解布袋戲電影拍攝與外台的布袋戲演出差異，規畫操偶教學，工作坊上網報名，名額有限，額滿為止。